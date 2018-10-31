Армия российских добровольцев превысила 14 миллионов человек

Число наших сограждан, которые пытаются активно помогать ближним, выросло в разы. Россияне в этой сфере уже не только набираются опыта за рубежом – теперь и иностранцам есть чему поучиться у нас. Таков один из выводов, к которым пришли после двух дней работы участники самого массового волонтерского события – Международного форума добровольцев. Как и чем власть поддержит неравнодушных граждан?

Около 90% граждан России поддерживают идеи добровольчества и так или иначе готовы участвовать в этой деятельности. Такие данные привел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая в понедельник на церемонии открытия Международного форума добровольцев в Москве.

Встреча тех, кто помогает ближним, началась накануне и завершится в среду, 5 декабря – в Международный и общероссийский день волонтера. «Стоит отметить, что

форум начался «по-волонтерски», с конкретной помощи.

В рамках полезной программы первого дня добровольцы посетили детские дома, приюты для животных, помогли ветеранам, пациентам в больницах», – поделилась с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями участница форума, руководитель общественного движения «Волонтеры Победы», член Общественной палаты Ольга Амельченкова. «А уже сегодня мы обсудили, как сделать нашу работу более эффективной в следующем году», – добавила она.

Форум станет итоговым мероприятием Года добровольца, который был объявлен указом Владимира Путина – и он уже стал самым массовым волонтерским событием в России, сказала ТАСС руководитель дирекции по проведению Года добровольца Ксения Разуваева. «Основная задача – подвести итоги Года волонтера, обменяться опытом и подумать над планами на будущее. Ведь с окончанием этого ничего не закончится», – подчеркнула Амельченкова. Наоборот, отметила она, все свидетельствует о том, что добровольческое движение лишь начинает развиваться в полную силу.

Открывая форум, Сергей Кириенко подчеркнул: всего за год число россиян, которые поддерживают добровольческую деятельность и готовы так или иначе заниматься волонтерством, выросло на 30 процентов. Для сравнения, в прошлом положительный ответ на такой вопрос давали 60%. Таким образом, Россия поддержала общемировой тренд. Как напомнил Кириенко, всего в мире в волонтерскую деятельность так или иначе вовлечено около 1 млрд человек. А судя по докладу ООН, если перевести «глобальную рабочую силу волонтеров» в «эквивалент штатных сотрудников, которые трудятся полный рабочий день», то в условной «стране Волонтерии» жило бы 109 миллионов человек.

Поражает и количество участников проходящего в Москве форума – более 15 тысяч делегатов из всех регионов России и из-за рубежа; в общей сложности из 120 стран. Только на главном волонтерском ресурсе – единой информационной системе «Добровольцы России» – сегодня зарегистрировано более 460 тысяч волонтеров.

Волонтерское движение, пожалуй, было представлено «в пропорции» 1 к 1000. Как рассказали организаторы, в эту активную деятельность в России уже реально вовлечено не меньше 14 млн человек. И их число растет, если судить хотя бы по участившимся запросам в поисковых системах – «как я могу помочь другим людям?», «как можно поучаствовать в волонтерских акциях?». Таких запросов за год стало в два с половиной раза больше, констатировал Кириенко. И дело не только в интересе – 34% опрошенных готовы поддержать волонтерские акции личным участием, делом.

«Посмотрите – у нас в декабре прошлого года, в 2017 году, семь миллионов человек сказали, что принимали участие в каких-то добровольческих, волонтерских акциях. Вот сейчас уже – а год еще не закончился – более 14 миллионов человек; в два с лишним раза», – подчеркнул первый замглавы администрации.

Заметим, что в самом волонтерстве не наблюдается поколенческого разрыва: в действенную помощь вовлечены неравнодушные люди буквально от мала до велика. Самой юной участнице форума – Милане Ныровой из города Баксана, что в Кабардино-Балкарии, – всего девять лет. Милана – победительница регионального этапа в номинации «Рожденные помогать» возрастной категории от 8 до 14 лет – представляет проект «Ручейки добра». Показательно, что проект направлен на помощь пожилым людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе.

А самому взрослому участнику, Рафику Хайдарову из Башкирии, 79 лет. «Мы создали в республике некоммерческую организацию «Народный университет третьего возраста» – чтобы пенсионеры получили новые знания, объединились, общались и, конечно же, чтобы молодое поколение переняло наш жизненный опыт», – рассказывал Рафик Гильмиярович порталу «Пенсионер Башкортостана».

В форуме участвовали представители как небольших региональных организаций и проектов, так и движений, которые на слуху у россиян по всей стране: «Волонтеры Победы», помогающие ветеранам, «Волонтеры-медики» (чьими стараниями, в частности, было отремонтировано более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов), поисковый отряд «Лиза Алерт». За год «более 10 тысяч потерявшихся человек, в первую очередь детей, было найдено отрядом «Лиза Алерт» и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям», – напомнил в своей речи на форуме Кириенко.

Также нельзя не упомянуть совсем новый, стартовавший в октябре, всероссийский проект «Мечтай со мной», который создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». «Главная цель проекта – реализация заветных желаний детей и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями, – рассказывают организаторы. – Волонтеры не дарят подарки. Они организуют события, которые оставят положительные эмоции и воспоминания».

«Международный форум волонтеров – это уникальная площадка, которая объединила тысячи добровольцев, а также представителей власти, бизнеса, прессы, из регионов России и других стран», – констатирует Ольга Амельченкова.

В том, что – как уже было сказано выше – российское добровольческое движение стало частью мировой «моды» на волонтерство, можно было убедиться воочию. В московском форуме приняли участие руководители и активисты крупнейших международных организаций и проектов: приехали представители программы Добровольцев ООН, Международного чрезвычайного детского фонда ООН, фонда ООН в области народонаселения, Всемирной организации волонтерских усилий, Международного Красного Креста, Международной молодежной организации (AIESEC)...

Теперь не только российские добровольцы перенимают зарубежный опыт. Тем, как была организована их работа на ЧМ-2018, заинтересовались в Катаре и Китае – странах, которые будут принимать чемпионат мира по футболу 2022 года и Олимпиаду в том же году. Так что российское волонтерство начинает выходить «на мировой уровень» – и оно требует самой серьезной поддержки со стороны государства, в том числе, кстати, и наград для самых лучших и самых неравнодушных.

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В поддержке волонтерства участвуют многие федеральные министерства, в том числе Минздрав, Минприроды, МЧС, Минстрой, Минкульт. Программы поддержки волонтерства вошли в рабочие планы этих ведомств. На шесть лет – по 2024 год – рассчитан новый федеральный проект «Социальная активность» , о котором участникам форума рассказала вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Она сообщила : на поддержку добровольческих инициатив в рамках этой программы будет выделено 7,4 млрд рублей.

Так, в проект «Социальная активность» было заложено ежегодное (до 2024-го) проведение конкурса «Регион добрых дел» – по поддержке волонтерства на местах. Стало известно, что после оценки экспертной комиссией 26 регионов получат субсидию более чем на 200 млн рублей, а с будущего года поддержка региональных волонтеров возрастет до 250 млн рублей. Ежегодно до 1,5 тысяч волонтеров из 85 регионов будут приглашать для участия во всероссийских и международных встречах добровольцев.

Но уже сейчас, при подведении итогов Года добровольца, выявились победители премии «Доброволец России – 2018», вошедшего в линейку проектов «Россия – страна возможностей».

На конкурс в этом году было подано рекордное количество заявок – более 15 тысяч, в 10 раз больше, чем в прошлый раз. Определились и лучшие волонтеры конкурса «Великие имена России». В число победителей вошло в общей сложности 22 проекта в дюжине номинаций. Лучшие из лучших получат гранты до 1 млн рублей на развитие своих проектов, а также информационную и административную поддержку.

Чтобы поддержать растущую гражданскую активность россиян, в регионах создаются ресурсные центры и тематические организации, которые призваны поддержать социальные инициативы. С другой стороны поддержку оказывает бизнес. Как отмечали участники форума, компании все чаще поощряют добровольное участие своих сотрудников в социальных проектах.

И, как уже говорилось, возрастная и социальная палитра российских волонтеров становится богаче: здесь и школьники, и работающие люди, и пенсионеры, и далеко не в последнюю очередь – студенты. Медицинские вузы с будущего года будут учитывать опыт волонтерства у абитуриентов, сообщила участникам форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы обсуждали с добровольцами, с представителями школ, вузов и с руководителями волонтерских центров то, что уже сделано, успехи системы образования, а также смотрели в будущее – что нужно сделать еще», – рассказала газете ВЗГЛЯД ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.

«Сегодня на нашей секции были представители правительства: министр просвещения Ольга Васильева и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. И, конечно, мы говорили о серьезных успехах, – подчеркнула Починок. – Добровольчество даже не то чтобы прижилось в школах, в колледжах, в вузах, а

эти организации, в первую очередь вузы, стали ресурсными центрами по развитию добровольчества».

Действительно, уже сейчас совместно с Минпросвещения и Министерством науки и высшего образования создаются добровольческие отряды в школах и волонтерские центры на базе университетов.

По словам ректора РГСУ, важным и интересным направлением становится сочетание интереса работодателей и вузовского руководства к социальным инициативам молодых людей. «Есть яркие социальные практики, такие как юридические клиники, социальное волонтерство, как волонтеры-медики – таких примеров очень много, – отметила Починок. – Важно постараться простроить каждое из направлений образовательной деятельности и посмотреть, какие профессиональные волонтерские практики могли бы организовывать студенты. Это было бы здорово и очень востребовано среди работодателей».

«Когда руководитель или ректор четко знает, какие волонтерские инициативы есть в его образовательной организации, и может системно их учитывать, это правильно. В рамках формирования личности и воспитательной функции очень важно уделять внимание именно добровольчеству», – подчеркнула ректор РГСУ.

Добровольчество, как подчеркивают организаторы форума, не только помогает формировать личность, но и становится социальным лифтом. Отсюда особая необходимость – доносить до сведения общества информацию о добровольчестве, о поддержке этих благих начинаний.

Кириенко в своем выступлении призвал присутствовавших на открытии форума журналистов не забывать о волонтерских инициативах и тогда, когда завершится Год добровольца. «Я вас очень прошу – не прекращайте это делать 31 декабря, – цитировал ТАСС первого замглавы администрации президента. – Надо рассказывать об этих людях, потому что они и есть герои нашего времени».