В России появятся награды для лучших волонтеров

Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Международном форуме добровольцев в рамках сессии «Формирование инфраструктуры добровольчества: планы до 2024 года».

Вице-премьер отметила, что также будет продолжена работа по развитию информационной системы «Добровольцы России». Платформа создана для эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте.

«Сейчас почти 400 тыс. человек зарегистрированы и используют эту онлайн-платформу. Планируется, что ежегодно число пользователей будет увеличиваться не менее чем на 150 тыс. человек в год», – приводит ее слова ТАСС.

Голикова подчеркнула, что расширение добровольческого движения имеет серьезные перспективы для того, чтобы отношение к стране, к родине было еще более чувственным.

«Это (активное участие волонтеров в решении государственных вопросов – прим. ВЗГЛЯД) не значит, что у государства не хватает ресурсов, но люди по велению души, по велению сердца приходят, работают. Очень важно, что это начинается не только от школы, занимаются этим люди самых разных возрастов, включая так называемые серебряные возраста», – заявила Голикова.

«Мне кажется, что расширение такого движения – а мы его превращаем в большой федеральный проект национального проекта «Образования» – имеет серьезные перспективы для России, для мотивации наших граждан. Для того, чтобы отношение к стране, к родине было еще более чувственным», – заявила Голикова.

Ранее в понедельник Голикова также сообщила, что бюджет на проведение мероприятий по поддержке добровольчества в России с 2019 по 2024 годы составит 7,4 млрд рублей.

Международный форум добровольцев – итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России – проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума проходит 3-4 декабря на ВДНХ. В мероприятии принимают участие 15 тыс. волонтеров из 120 стран мира.