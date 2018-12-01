На Международном форуме волонтеров в Москве соберутся 15 тыс. добровольцев

Итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России станет Международный форум добровольцев, который пройдет в Москве со 2 по 5 декабря. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря.

В этом году форум проводится в пятый раз, при этом впервые в международном статусе. Участниками мероприятия станут 15 тыс. добровольцев из России и зарубежных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Программа Международного форума добровольцев включает несколько блоков. Так, в первый день, 2 декабря, участники посетят социальные учреждения и благотворительные фонды: ознакомятся с особенностями социального, больничного, экологического, медицинского, событийного волонтерства. В случаях необходимости волонтеры окажут посильную помощь. Эта часть форума, так называемая полезная программа, стала неотъемлемой частью всех добровольческих мероприятий в течение 2018 года.

3-4 декабря стартует деловая программа на ВДНХ (павильон № 69). Здесь пройдут дискуссии и мастер-классы с участием ведущих экспертов в сфере гражданской активности и добровольчества, сессии по нетворкингу и международному сотрудничеству, откроется выставка общественных объединений и социальных инициатив.

В завершающий день масштабного форума, 5 декабря, пройдет концерт в Ледовом Дворце в Парке Легенд, где будут объявлены лауреаты Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» и подведены итоги Года волонтера. Известные актеры, музыканты, журналисты и общественные деятели наградят победителей. На сцене выступят Федук, Егор Крид, Полина Гагарина, Мот, Мари Краймбрери.

Президент Владимир Путин объявил 2018-ый Годом добровольца (волонтера) в России. Об этом глава государства сказал 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.

Официальный сайт Года добровольца – годдобровольца.рф.