В России на поддержку волонтеров выделят 7,4 млрд рублей

Бюджет на проведение мероприятий по поддержке добровольчества в России с 2019 по 2024 годы составит 7,4 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Международного форума добровольцев в Москве.

«Бюджет плановых мероприятий по поддержке добровольчества до 2024 года составит 7,4 млрд рублей», – приводит ее слова ТАСС.

Голикова отметила, что проект «Социальная активность» будет реализовываться на территории всех российских регионов.

В деловой программе Международного форума добровольцев в понедельник, помимо Голиковой, примут участие министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе форума.

«3 декабря волонтеры смогут посетить сессию «Формирование инфраструктуры: планы до 2024», где зампред правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова расскажет о федеральном проекте «Социальная активность». Он позволит увеличить темпы развития волонтерского движения, достигнутые в Год добровольца», – говорится в сообщении.

Васильева и Котюков примут участие в дискуссии «Роль сферы образования в социальных изменениях общества». «Российское движение школьников совместно с Министерством просвещения России ведут совместную работу по развитию добровольчества в образовательных организациях. На сегодняшний день в школах функционирует около 6,5 тыс. детских объединений и более 350 университетов имеют в своей структуре волонтерский центр», – добавили в пресс-службе.

При поддержке Министерства здравоохранения в России открыто 81 региональное отделение «Волонтеров-медиков», партнерами движения выступают более 1,7 тыс. ведущих медицинских и образовательных организаций по всей стране. «В рамках тематического блока о медицинском волонтерстве Министр здравоохранения России Вероника Скворцова обсудит с участниками перспективы развития данного направления», – отмечается в релизе.

Кроме того, в эти дни на Международном форуме добровольцев в Москве будет представлена волонтерская программа WorldSkills Kazan 2019. «На площадке форума будет организован выездной центр рекрутинга волонтеров мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года. Всего в рамках проведения соревнований планируется привлечь 3,5 тыс. волонтеров из России и других стран по более чем 20 функциональным направлениям», – говорится в сообщении.

Запуск заявочной кампании для волонтеров WorldSkills Kazan 2019 состоялся в октябре 2017 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. К настоящему моменту подано свыше 12,1 тыс. заявок из более чем 70 стран. В Казани и ресурсных центрах по набору волонтеров по всей стране запущен этап отбора кандидатов, который продлится до конца марта 2019 года. После этого начнется обучение команды волонтеров.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей.

Международный форум добровольцев – итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума проходит 3-4 декабря на ВДНХ. В мероприятии принимают участие 15 тыс. волонтеров из 120 стран мира.