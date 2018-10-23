Как президентские гранты реанимируют российские окраины

От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.

Число проектов, поступивших со всей России во время второго этапа подачи заявок на гранты-2018, стало рекордным за всю историю распределения президентских грантов начиная с 2006 года. Об этом в среду сообщил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко, открывая прошедшее в АП заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов.

Суммарно на два конкурса этого года подано 19 тыс. проектов (только за второй конкурс – без малого 10 тыс.). Для сравнения, в прошлом году было на 3 тыс. меньше. «Приняли участие объединения и некоммерческие организации граждан из всех без исключения регионов России», – подчеркнул Кириенко, который, напомним, руководит Координационным комитетом.

«Каждый раз кажется, что уже больше некуда, ведь каждый раз количество заявок намного больше предыдущего», – отметил первый замглавы АП.

Конкурсы переживают период экстенсивного роста, констатировал председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач. «При этом в итоге получается, что

более половины победителей ранее не получали гранты.

Это тоже очень важная вещь – не одни и те же получают», – заметил Кириенко. На этот же момент он обратил внимание и по завершении совещания в беседе с журналистами. «Базу Фонда президентских грантов в этом году пополнили 10 тыс. новых участников. Это новые НКО, которые раньше никогда участия не принимали», – сказал руководитель Координационного комитета.

При этом, как напомнил Кириенко, в этом году требования к подаче заявок были ужесточены. «В прошлом году одна организация могла подавать несколько заявок, в этом году мы ограничили подачу одинаковых заявок от одной организации по разным направлениям», – отметил Кириенко. «Изменение правил показывает, что задачу, которую перед нами поставил президент, – обеспечение максимальной активности, прозрачности отбора, усовершенствованный конкурсный механизм – эту задачу удалось решить», – подчеркнул руководитель Координационного комитета. Так что экстенсивный рост сопровождается интенсивными проверками на предмет того, достойна ли организация общественников получения президентского гранта.

Около 500 организаций, которые ранее участвовали по два-три раза, но проигрывали, пытались использовать способы лоббирования, заметил Кириенко. «Но на все вопросы, такие как: «А нельзя ли помочь?» – мы все дружно отвечали: «Можно помочь – обучением. Если у вас что-то не получается, мы подскажем вашим специалистам, куда можно пойти поучиться для того, чтобы научиться правильно подавать заявки. Это единственное, чем вам можно помочь, потому что должна быть абсолютно открытая, прозрачная, справедливая система», – подчеркнул Кириенко, отвечая на вопрос «Первого канала».

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Правила стали более строгими – и это стимулирует соискателей грантов. К примеру, разработчики «Профориентационной имитационной ролевой игры «Великий Вектор» из Забайкалья участвовали в трех подряд конкурсах – и не проходили. Но доработали заявку и победили, отмечают организаторы конкурса.

Всего по итогам отбора победителями признаны 2 тыс. (точнее – 2022) НКО. В рамках второго конкурса они получат в сумме почти 4,7 млрд рублей. И это опять-таки только за второй конкурс. В целом же, как сообщил Кириенко журналистам по завершении совещания, «мы распределили в этом году почти 8 млрд рублей».

Крайне важно, что гораздо активнее стала проявлять себя провинция – по образному выражению участников совещания, «от дальневосточных берегов до запада Калининградской области». Действительно, среди победителей – калининградский проект реабилитации инвалидов «По зову сердца» и инициатива общественников с Чукотки «Спортивная камлейка – шаг в будущее», благодаря которой дети с ограниченными возможностями получили спортивную секцию со всеми необходимыми тренажерами.

«Почти весь прирост проектов, которые обеспечивают увеличение грантовой поддержки по решению президента, приходится на регионы, – констатировал гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. – К примеру, Свердловская область находится на третьем месте (после Москвы и Петербурга) по общей сумме полученных средств.

Очень большая активность идет, например, из Ханты-Мансийского округа. Причем ХМАО – один из лидеров среди регионов по софинансированию, когда дополнительно привлекаются средства бизнеса, региональной власти». Такое софинансирование – еще один важный элемент грантовой кампании, на который обратили внимание организаторы конкурса.

Кто оказался в числе победителей? Как рассказали организаторы, самый крупный запрос во втором конкурсе 2018 года поступил от федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» – 111,9 млн рублей. По инициативе маэстро по всей стране откроются образовательные центры для музыкально одаренных детей и участие подающих надежды молодых музыкантов во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре.

При этом, как пояснил Кириенко, «для нас очень важно, чтобы в первую очередь получить поддержку президентских грантов имели возможность НКО на селе, в малых городах – им больше неоткуда». «В крупных городах крупный бизнес выделяет средства на поддержку НКО, спасибо им за это. В богатых регионах – руководство регионов и муниципальные власти достаточно выделяют из бюджета», – пояснил он.

Кириенко рассказал: «Из запомнившихся мне проектов – проект в Якутии.

Село Таймылыр – это почти берег Северного Ледовитого океана, от них до ближайшего населенного пункта 200 километров и ничего больше нет. Кто поможет?»

Действительно, от Таймылыра до республиканской столицы 1130 км по прямой – дороги нет. Но есть неравнодушные люди – ассоциация «Женщины-автолюбители Якутии». Теперь благодаря гранту в 1,2 млн рублей команда и волонтеры проекта «Возрождение здорового образа жизни в Таймылыре» (город Якутск) привезут нуждающимся сельчанам лекарства, вещи и предметы первой необходимости, собранные специально для них в столице республики, привезут в село профильных специалистов – психолога и врачей, помогут малоимущим выехать в райцентр Тикси (285 км от Таймылыра) для медобследования и лечения.

Еще одна интересная заявка, на которую обратил внимание Кириенко, была подана из алтайского села Усть-Кокса. «Проект связан с поддержкой возвращения ремесел: валянья из войлока, резьбы по дереву, резьбы по камню. Тоже довольно дальнее село (для справки – 400 км от Горно-Алтайска – прим. ВЗГЛЯД) и такой хороший, интересный проект», – сказал он.

Специально для региональных волонтеров была организована возможность подачи документов в интернете, «чтобы снять с них все хлопоты», подчеркнул Кириенко. «Если надо ходить ногами, то Москва получит, а Таймылыр не получит, Сахалин не получит, Калининград не получит, они просто не доберутся». «Мы специально работали над тем, чтобы у НКО в малых населенных пунктах были такие же конкурентные возможности, что и у других участников, и то, что они учатся, и то, что они научились это делать и у нас больше половины победителей в таких регионах, – это очень здорово», – добавил он.

«Если НКО умеют правильно подавать заявки, умеют правильно работать, правильно формировать проекты – это говорит об уровне культуры», – подчеркнул Кириенко. Отметим, что активность общественников на местах – не только «лакмусовая бумажка» для гражданского общества в провинции. Это и экзамен на зрелость для властей регионов.

«Это показатель того, как организована работа в регионах и это важный сигнал для руководителей регионов и для заместителей губернаторов по социальной политике. На основании этого можно сделать серьезные выводы о том, как организована работа. Фонд президентских грантов помимо распределения средств занимается мониторингом того, как ведется эта работа. Это абсолютно публичный должен быть мониторинг, в нем должны участвовать сами НКО», – добавил Кириенко.