Кремль привлек передовые российские технологии

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Кремль привлек передовые российские технологии

          Сергея Кириенко особо интересовало, как интернет может приносить пользу государству   21 ноября 2018, 18:55
          Фото: Владимир Гердо/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Мария Трубина

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          Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко встретился с представителями IT-сообщества. Речь зашла о будущем Интернета и всей сферы информационных технологий. В перспективе IT-сфера может быть не только локомотивом экономического развития страны, но и подтолкнет модернизацию системы управления на государственном уровне.

          Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в среду провел встречу с предпринимателями IT-сектора. На мероприятии в рамках форума «Российская неделя Интернета» (RIW) присутствовали около 50 представителей отрасли.

          Как писала «Газета.ru» со ссылкой на свои источники, встреча была организована в формате закрытого делового завтрака, в ходе которого шел свободный разговор. Среди участников были топ-менеджеры «Яндекса», Mail.ru, Rambler, «Ростелекома», Avito и других IT-компаний различной направленности.

          Как рассказали газете ВЗГЛЯД несколько участников встречи, речь на деловом завтраке шла об интернет-индустрии в России, о том, какими будут вектор ее движения и перспективы развития.

          По словам вице-президента Mail.ru Group Владимира Габриеляна, представители отрасли задавали актуальные для них вопросы. «Кого-то беспокоит недобросовестная конкуренция, кто-то озабочен вопросом организации безбумажной работы с трудовыми книжками. То есть вопросы были не только про интернет как таковой», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. –

          Ни у кого из участников встречи не было, скажем так, криков о помощи. Во-первых, нам было интересно узнать позицию Кириенко по ряду вопросов. Во-вторых, он рассказал, какие есть проблемы, и поинтересовался нашим мнением, как их можно было бы решить».

          Генеральный директор TicketLand Виталий Виноградов, присутствовавший на встрече, назвал в числе обсуждавшихся темы, «связанные с регулированием, развитием, позицией государства в этой сфере». «Спрашивали про рынок труда, про упрощение дистанционного найма программистов», – рассказал Виноградов. Была поднята тема равноправного использования мобильными операторами своих площадок, чтобы избежать подмешивания на своих ресурсах предложений собственных сервисов с приоритетом, что не очень хорошо для рынка, подчеркнул Виноградов. Он добавил, что на мероприятии также обсуждались вопросы, поднятые игровой ассоциацией, о регулировании и поддержке игровой сферы.

          «Для нас, как для компании, работающей в образовательной среде, это был хороший мостик для диалога с государством», – заявил газете ВЗГЛЯД директор по развитию компании Skyeng Александр Долгов. Как подчеркнул собеседник, не всегда есть возможность прийти в профильное министерство, чтобы рассказать о своих идеях, но в рамках такого диалога ему удалось задать Кириенко вопросы, на которые он получил развернутые ответы.

          «Нам нужно, чтобы о наших решениях и наших проектах узнавали профильные органы власти, поэтому это абсолютно замечательная встреча»,

          – добавил собеседник.

          «Поднимались и проблемные вопросы. Например, IT-компании обсудили предоставление льгот не только разработчикам программного обеспечения, но и помощь компаниям, которые оказывают сервисные услуги с помощью этого программного обеспечения. Это очень актуальный вопрос, и мы рады, что коллеги по рынку его задали», – отметил Долгов. «Был вопрос и с точки зрения регулирования Big data, касающийся деперсонификации, но это больше интересовало крупные компании и мобильных операторов вроде «Мегафона», – добавил он.

          Опрошенные участники встречи отметили эффективность такого формата общения с представителем администрации президента. «Все по делу, хорошая подготовка была у Кириенко, основные моменты он хорошо понимает и быстро реагирует. Мне кажется, это полностью полезный стиль», – отметил Виноградов.

          «Кириенко очень активно нас поощрял использовать ресурсы для более плотного взаимодействия с государством. IT должны стать драйвером изменений в долгосрочной перспективе управления на уровне государства, – говорит Виноградов. – Мне кажется, у них очень большой интерес и к технологиям, потому что это будущее, и к людям в этих компаниях, потому что это human capital (человеческий капитал – прим. ВЗГЛЯД)».

          «То, что инициатива [встречи] исходила от Кириенко, говорит про его интерес к отрасли и к тому, чем мы занимаемся. Думаю, что это принесет свои плоды», – сказал, в свою очередь, Габриелян.

          На церемонии открытия «XI Российской недели Интернета» Кириенко заявил, что  власти продолжат помогать развитию IT-индустрии, понимая ее важность и значимость как одного из локомотивов экономического роста.  

          «Уникальность этой отрасли заключается в том, что основное богатство и основной капитал отрасли – это не «железо», не линии связи, а, конечно, люди»,

          – подчеркнул Кириенко.

          Он также предложил IT-компаниям активно участвовать в разработке нормативных актов в этой сфере: «Самый правильный путь здесь один – будьте сами авторами и разработчиками».

          Кроме того, Кириенко поддержал инициативу масштабного празднования 25-летия Рунета в апреле следующего года. «Это важное событие не только для индустрии, но и для государства в целом. Мы поговорили с коллегами и поддержали инициативу создать оргкомитет по подготовке 25-летия», – приводит ТАСС слова Кириенко.

          Представитель Кремля призвал использовать эту дату для того, «чтобы вместе договориться о том, что необходимо сделать для развития и повышения конкурентоспособности российских IT-компаний в мире». По его словам, российский рынок IT-технологий остается открытым для иностранных компаний, но при условии соблюдения ими российского законодательства. «Наша позиция в том, чтобы интернет развивался по экономическим законам, в том, что интернет должен быть пространством открытых и равных прав, возможностей и ответственности игроков», – сказал Кириенко, добавив, что российские предприятия в сфере IT конкурентны на мировом рынке.


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