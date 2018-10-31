Кремль привлек передовые российские технологии

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко встретился с представителями IT-сообщества. Речь зашла о будущем Интернета и всей сферы информационных технологий. В перспективе IT-сфера может быть не только локомотивом экономического развития страны, но и подтолкнет модернизацию системы управления на государственном уровне.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в среду провел встречу с предпринимателями IT-сектора. На мероприятии в рамках форума «Российская неделя Интернета» (RIW) присутствовали около 50 представителей отрасли.

Как писала «Газета.ru» со ссылкой на свои источники, встреча была организована в формате закрытого делового завтрака, в ходе которого шел свободный разговор. Среди участников были топ-менеджеры «Яндекса», Mail.ru, Rambler, «Ростелекома», Avito и других IT-компаний различной направленности.

Как рассказали газете ВЗГЛЯД несколько участников встречи, речь на деловом завтраке шла об интернет-индустрии в России, о том, какими будут вектор ее движения и перспективы развития.

По словам вице-президента Mail.ru Group Владимира Габриеляна, представители отрасли задавали актуальные для них вопросы. «Кого-то беспокоит недобросовестная конкуренция, кто-то озабочен вопросом организации безбумажной работы с трудовыми книжками. То есть вопросы были не только про интернет как таковой», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. –

Ни у кого из участников встречи не было, скажем так, криков о помощи. Во-первых, нам было интересно узнать позицию Кириенко по ряду вопросов. Во-вторых, он рассказал, какие есть проблемы, и поинтересовался нашим мнением, как их можно было бы решить».

Генеральный директор TicketLand Виталий Виноградов, присутствовавший на встрече, назвал в числе обсуждавшихся темы, «связанные с регулированием, развитием, позицией государства в этой сфере». «Спрашивали про рынок труда, про упрощение дистанционного найма программистов», – рассказал Виноградов. Была поднята тема равноправного использования мобильными операторами своих площадок, чтобы избежать подмешивания на своих ресурсах предложений собственных сервисов с приоритетом, что не очень хорошо для рынка, подчеркнул Виноградов. Он добавил, что на мероприятии также обсуждались вопросы, поднятые игровой ассоциацией, о регулировании и поддержке игровой сферы.

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«Для нас, как для компании, работающей в образовательной среде, это был хороший мостик для диалога с государством», – заявил газете ВЗГЛЯД директор по развитию компании Skyeng Александр Долгов. Как подчеркнул собеседник, не всегда есть возможность прийти в профильное министерство, чтобы рассказать о своих идеях, но в рамках такого диалога ему удалось задать Кириенко вопросы, на которые он получил развернутые ответы.

«Нам нужно, чтобы о наших решениях и наших проектах узнавали профильные органы власти, поэтому это абсолютно замечательная встреча»,

– добавил собеседник.

«Поднимались и проблемные вопросы. Например, IT-компании обсудили предоставление льгот не только разработчикам программного обеспечения, но и помощь компаниям, которые оказывают сервисные услуги с помощью этого программного обеспечения. Это очень актуальный вопрос, и мы рады, что коллеги по рынку его задали», – отметил Долгов. «Был вопрос и с точки зрения регулирования Big data, касающийся деперсонификации, но это больше интересовало крупные компании и мобильных операторов вроде «Мегафона», – добавил он.

Опрошенные участники встречи отметили эффективность такого формата общения с представителем администрации президента. «Все по делу, хорошая подготовка была у Кириенко, основные моменты он хорошо понимает и быстро реагирует. Мне кажется, это полностью полезный стиль», – отметил Виноградов.

«Кириенко очень активно нас поощрял использовать ресурсы для более плотного взаимодействия с государством. IT должны стать драйвером изменений в долгосрочной перспективе управления на уровне государства, – говорит Виноградов. – Мне кажется, у них очень большой интерес и к технологиям, потому что это будущее, и к людям в этих компаниях, потому что это human capital (человеческий капитал – прим. ВЗГЛЯД)».

«То, что инициатива [встречи] исходила от Кириенко, говорит про его интерес к отрасли и к тому, чем мы занимаемся. Думаю, что это принесет свои плоды», – сказал, в свою очередь, Габриелян.

На церемонии открытия «XI Российской недели Интернета» Кириенко заявил, что власти продолжат помогать развитию IT-индустрии, понимая ее важность и значимость как одного из локомотивов экономического роста.

«Уникальность этой отрасли заключается в том, что основное богатство и основной капитал отрасли – это не «железо», не линии связи, а, конечно, люди»,

– подчеркнул Кириенко.

Он также предложил IT-компаниям активно участвовать в разработке нормативных актов в этой сфере: «Самый правильный путь здесь один – будьте сами авторами и разработчиками».

Кроме того, Кириенко поддержал инициативу масштабного празднования 25-летия Рунета в апреле следующего года. «Это важное событие не только для индустрии, но и для государства в целом. Мы поговорили с коллегами и поддержали инициативу создать оргкомитет по подготовке 25-летия», – приводит ТАСС слова Кириенко.

Представитель Кремля призвал использовать эту дату для того, «чтобы вместе договориться о том, что необходимо сделать для развития и повышения конкурентоспособности российских IT-компаний в мире». По его словам, российский рынок IT-технологий остается открытым для иностранных компаний, но при условии соблюдения ими российского законодательства. «Наша позиция в том, чтобы интернет развивался по экономическим законам, в том, что интернет должен быть пространством открытых и равных прав, возможностей и ответственности игроков», – сказал Кириенко, добавив, что российские предприятия в сфере IT конкурентны на мировом рынке.