Медвузы начнут учитывать волонтерский опыт абитуриентов

Медицинские вузы с 2019 года будут учитывать опыт волонтерства у абитуриентов, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Международном форуме добровольцев.

По словам министра, на данный момент опыт волонтерства учитывает 41 вуз при поступлении медиков в ординатуру. «А со следующего года такой же принцип будет и для ... школьников, поступающих в медицинские вузы», – сказала она, передает ТАСС

На данный момент движение волонтеров медиков объединяет более 20 тыс. человек. Оно включает врачей, ординаторов, студентов и школьников. При этом число последних в волонтерском движении достигло 1,7 тыс. человек. Всего волонтеры-медики оказали более 2 млн часов волонтерской помощи в больницах.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало медицинскую помощь более 1,5 млн человек. Участники движения проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.

Запуск Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) #ДоброВСело состоялся в сентябре 2018 года. «Мы осуществили более 1 тыс. выездов в сельскую местность: облагораживали фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории», - сказала министр.

Волонтеры помогали и с мелким ремонтом, и с проведением разъяснительной работы с населением.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что бюджет на проведение мероприятий по поддержке добровольчества в России с 2019 по 2024 годы составит 7,4 млрд рублей.