Московские волонтеры-спасатели раскрыли секреты подготовки

«Мы проходим обучение на базе профессиональной спасательной организации, после этого вместе выезжаем на вызовы и помогаем профессионалам в работе, – рассказала газете ВЗГЛЯД представитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Екатерина Исаева, участница открывшегося во вторник в Сочи Международного форума добровольцев.

«По профессии я, например, будущий психолог, спасатель не моя специальность», – поделилась Екатерина Исаева.

По ее словам, в феврале текущего года волонтеры подписали договор и вошли под крыло МЧС. До этого они работали под руководством опытных спасателей, которые вызвались обучать заинтересованных студентов.

После того как студенты сталкиваются с реалиями спасателей, большая часть уходит, пугаются ответственности, отметила Екатерина Исаева. Но те кто остаются, готовы реально помогать людям, а заодно проверить на что они способны. Конечно, в большей степени это проверка себя, чем реальная помощь, констатировала представитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Когда студенты проходят обучение, зачастую выясняется, что они не настолько готовы помогать людям, как они о себе думали. Кроме того, спасатели тоже своеобразные люди, у них есть эффект профессионального выгорания, с ними не все могут находить общий язык. Это влияет на процент отсевающихся», – отметила Исаева.

По ее словам, на вызовы ее группа добровольцев выезжает по всему юго-западу Москвы. Из наиболее распространенных ситуаций, например, вскрыть дверь и транспортировать бабушку с пола на кровать. Оказать ей первую помощь и обеспечить доступ в квартиру медицинскому персоналу.

«Когда мы ездили в зоны чрезвычайных ситуаций в Иркутскую область и Краснодарский край, среди нас были девушки, которые, наравне со спасателями помогали в ликвидации последствий наводнений и даже тушили пожары, – поделилась Екатерина Исаева – По документам, нас в организации около 300 волонтеров, из них активно действующих – порядка 100 по Москве. Эти люди готовы отправиться в любое место и в любое время для оказания помощи людям. Хорошо, что после подписания договора с МЧС у нас появилось больше возможностей помогать профессиональным спасателям в чрезвычайных ситуациях».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, более 6,5 тыс. волонтеров из всех регионов России и иностранных государств принимают участие в Международном форуме добровольцев, который открывается в Сочи во вторник. Одной из ключевых тем слета станет вопрос участия волонтеров в реализации нацпроектов.

Также волонтеры поделятся опытом в реализации успешных инициатив и подведут итоги уходящего года.

Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ.