Волонтеры стали «надегой» России

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...

Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Волонтеры стали «надегой» России

          Президент отметил заслуги создателя проекта «Здоровое село» Антона Коротченко   5 декабря 2018, 18:30
          Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Мария Трубина

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          Помощь пациентам хосписов, забота об инвалидах, сохранение природы и открытие нашей страны для гостей со всего мира – все это нужно не только непосредственным адресатам помощи, но и всему обществу. С таким напутствием к участникам завершившегося в Москве Международного форума волонтеров обратился Владимир Путин. Кто из многомиллионной армии «добровольцев» в среду удостоился звания лучших из лучших?

          Лучшим российским добровольцем 2018 года признан 24-летний Антон Коротченко из Смоленской области, основатель и активный участник проекта волонтеров-медиков «Здоровое село». Награду победителю в среду вручил президент Владимир Путин. Он посетил Международный форум добровольцев, чей финал прошел в Ледовом дворце в столичном Парке легенд.

          За полтора года Антон совершил не менее трех десятков выездов в труднодоступные населенные пункты Смоленской, Брянской и Калужской областей. Медики и волонтеры проконсультировали более 6,5 тыс. человек, и почти 3 тыс. жителей прошли осмотры у профильных специалистов. Победитель конкурса «Доброволец России – 2018» подчеркнул: премии достойны все неравнодушные люди в нашей стране. «Эта победа не только моя, это победа большой команды. Ребята, вы лучшие! Спасибо вам! Я уверен, что этой награды достоин каждый волонтер, ведь то, что мы делаем, – это ценно и важно», – цитирует РИА «Новости» слова победителя конкурса.

          Президент подчеркнул, обращаясь к участникам форума:

          «Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества.

          Это делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда, везде, во все времена было достаточно и у нас тоже много». Путин отметил такие личные качества волонтеров, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность.

          «Для нас очень значимо и приятно, что волонтером года в этом году был признан участник нашего движения Антон Коротченко, – поделился впечатлением с газетой ВЗГЛЯД председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. – Важными, безусловно, были слова благодарности президента. Мы услышали это из уст человека, который объявил 2018 год Годом добровольца».

          По словам собеседника, церемония закрытия Международного форума, приуроченная к Всемирному и общероссийскому дню волонтера, запомнилась «теми цифрами, которые были показаны на экранах, тем количеством добрых дел, тем масштабом, в котором за этот год волонтерство распространилось по нашей стране».

          Так, к примеру, проект Антона Коротченко «Здоровое село», стартовавший в 2016-м, стал прототипом масштабной всероссийской акции 2018 года #ДоброВСело – добровольческой программы улучшения работы фельдшерско-акушерских пунктов.

          «Армия» волонтеров в самом деле заметно выросла в последние годы. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный форум добровольцев, проходивший в Москве со 2 по 5 декабря, собрал более 15 тыс. делегатов – представителей волонтерских движений со всей России и из 120 стран мира. Напомним, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, открывая форум (и подводя итоги Года добровольца), констатировал: около 90% россиян поддерживают идеи добровольчества или уже готовы участвовать в этой деятельности. Число наших сограждан, которые так или иначе вовлечены в волонтерские инициативы, перевалило за 14 млн человек.

          «Мне кажется, волонтеры выполнили наставления президента, которые он давал в прошлом году, и оправдали его доверие. Важный, конечно, тезис о том, что на Годе волонтерства все волонтерство в стране не закончится», – подчеркнул Павел Савчук.

          Обращаясь к добровольцам, Владимир Путин подчеркнул: государство продолжит оказывать им поддержку.

          «Это не значит, что волонтерское движение заканчивается, если заканчивается Год волонтера в 2018 году. Разумеется, волонтерское движение будет продолжаться...

          Скоро мы с коллегами на Госсовете будем об этом говорить и думать о том, что можно сделать для того, чтобы помочь вам дополнительно», – цитирует главу государства РИА «Новости».

          Работа волонтеров уже стала эффективнее благодаря поддержке государства. Такая поддержка гражданской активности включена в целевые программы и рабочие планы Министерства строительства и ЖКХ, Министерства культуры, МЧС, Минздрава и других федеральных ведомств. Отметим, что лидер движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук также входит в руководство созданного при Минздраве Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья.

          «Сегодня почти не осталось сфер, где бы не помогали добровольцы», – сказал, открывая заключительную церемонию форума, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Подтверждением этих слов стала сама церемония награждения.

          Министр труда и соцзащиты Максим Топилин и телеведущая Оксана Федорова вручили премию победителю в номинации «Работая – помогаю» (корпоративное волонтерство), которым стал Сергей Шершень из Москвы, разработчик экосистемы наставничества для школьников My-mentor.ru.

          Дарья Халдеева, представитель благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, «Шередарь» (Владимирская область), получила награду в номинации «Центр притяжения» из рук руководителя Росмолодежи Александра Бугаева и тележурналиста, руководителя канала MTV Россия, посла Года добровольца Яны Чуриковой. Также гости поздравили Леонида Шафирова из Ростовской области, автора проекта «Узнай Россию», – он победил в направлении «Говорит волонтер» (медиаволонтерство).

          Гендиректор АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов и руководитель проекта «Сохраним Байкал», «Волонтер года – 2017» Максим Токарев наградили лучших в номинации «Вокруг меня». Первое место среди эковолонтерских проектов заняла инициатива Дмитрия Иоффе из Санкт-Петербурга «Чистые игры» – командные соревнования по раздельному сбору мусора.

          «То, что волонтеры успешно работают на столь разнообразных площадках, – результат не только политической поддержки на уровне объявления 2018 года Годом добровольца, но и закона, который был принят весной этого года», – сказал газете ВЗГЛЯД глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. «Напомню, что закон узаконил статус добровольческих организаций и дал возможность защиты волонтеров через гражданско-правовой договор», – пояснил депутат. По словам законодателя, государство должно поддерживать добровольцев через различные стимулы, включая их подготовку, страхование деятельности, покупку одежды и компенсацию их расходов на проезд и проживание.

          «Добровольчество становится естественной частью жизни россиянина, его привычкой и формирует его культуру», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. «Люди стали больше одобрять волонтерскую деятельность. По последним данным, 88% россиян считают, что волонтеры решают проблемы, существующие в нашей стране», – отметил общественник.

          О том, что Год волонтера стал лишь началом роста добровольческого движения, и о том, что это движение не останется без поддержки властей, свидетельствуют слова президента, обращенные к участникам форума:

          «Помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для гостей из многих стран мира при крупных спортивных или политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя и не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, – вы это делаете для всего общества».


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