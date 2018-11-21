Волонтеры стали «надегой» России

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выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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Нет
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В ближайшие 5 лет
В ближайшие 10-15 лет
Не раньше, чем через 50 лет
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Нет, ни при каких условиях
Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз
Да, но только при соответствующей компенсации
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Помощь пациентам хосписов, забота об инвалидах, сохранение природы и открытие нашей страны для гостей со всего мира – все это нужно не только непосредственным адресатам помощи, но и всему обществу. С таким напутствием к участникам завершившегося в Москве Международного форума волонтеров обратился Владимир Путин. Кто из многомиллионной армии «добровольцев» в среду удостоился звания лучших из лучших?
Лучшим российским добровольцем 2018 года признан 24-летний Антон Коротченко из Смоленской области, основатель и активный участник проекта волонтеров-медиков «Здоровое село». Награду победителю в среду вручил президент Владимир Путин. Он посетил Международный форум добровольцев, чей финал прошел в Ледовом дворце в столичном Парке легенд.
За полтора года Антон совершил не менее трех десятков выездов в труднодоступные населенные пункты Смоленской, Брянской и Калужской областей. Медики и волонтеры проконсультировали более 6,5 тыс. человек, и почти 3 тыс. жителей прошли осмотры у профильных специалистов. Победитель конкурса «Доброволец России – 2018» подчеркнул: премии достойны все неравнодушные люди в нашей стране. «Эта победа не только моя, это победа большой команды. Ребята, вы лучшие! Спасибо вам! Я уверен, что этой награды достоин каждый волонтер, ведь то, что мы делаем, – это ценно и важно», – цитирует РИА «Новости» слова победителя конкурса.
Президент подчеркнул, обращаясь к участникам форума:
«Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества.
Это делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда, везде, во все времена было достаточно и у нас тоже много». Путин отметил такие личные качества волонтеров, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность.
«Для нас очень значимо и приятно, что волонтером года в этом году был признан участник нашего движения Антон Коротченко, – поделился впечатлением с газетой ВЗГЛЯД председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. – Важными, безусловно, были слова благодарности президента. Мы услышали это из уст человека, который объявил 2018 год Годом добровольца».
По словам собеседника, церемония закрытия Международного форума, приуроченная к Всемирному и общероссийскому дню волонтера, запомнилась «теми цифрами, которые были показаны на экранах, тем количеством добрых дел, тем масштабом, в котором за этот год волонтерство распространилось по нашей стране».
Так, к примеру, проект Антона Коротченко «Здоровое село», стартовавший в 2016-м, стал прототипом масштабной всероссийской акции 2018 года #ДоброВСело – добровольческой программы улучшения работы фельдшерско-акушерских пунктов.
«Армия» волонтеров в самом деле заметно выросла в последние годы. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный форум добровольцев, проходивший в Москве со 2 по 5 декабря, собрал более 15 тыс. делегатов – представителей волонтерских движений со всей России и из 120 стран мира. Напомним, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, открывая форум (и подводя итоги Года добровольца), констатировал: около 90% россиян поддерживают идеи добровольчества или уже готовы участвовать в этой деятельности. Число наших сограждан, которые так или иначе вовлечены в волонтерские инициативы, перевалило за 14 млн человек.
«Мне кажется, волонтеры выполнили наставления президента, которые он давал в прошлом году, и оправдали его доверие. Важный, конечно, тезис о том, что на Годе волонтерства все волонтерство в стране не закончится», – подчеркнул Павел Савчук.
Обращаясь к добровольцам, Владимир Путин подчеркнул: государство продолжит оказывать им поддержку.
«Это не значит, что волонтерское движение заканчивается, если заканчивается Год волонтера в 2018 году. Разумеется, волонтерское движение будет продолжаться...
Скоро мы с коллегами на Госсовете будем об этом говорить и думать о том, что можно сделать для того, чтобы помочь вам дополнительно», – цитирует главу государства РИА «Новости».
Работа волонтеров уже стала эффективнее благодаря поддержке государства. Такая поддержка гражданской активности включена в целевые программы и рабочие планы Министерства строительства и ЖКХ, Министерства культуры, МЧС, Минздрава и других федеральных ведомств. Отметим, что лидер движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук также входит в руководство созданного при Минздраве Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья.
«Сегодня почти не осталось сфер, где бы не помогали добровольцы», – сказал, открывая заключительную церемонию форума, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Подтверждением этих слов стала сама церемония награждения.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин и телеведущая Оксана Федорова вручили премию победителю в номинации «Работая – помогаю» (корпоративное волонтерство), которым стал Сергей Шершень из Москвы, разработчик экосистемы наставничества для школьников My-mentor.ru.
Дарья Халдеева, представитель благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, «Шередарь» (Владимирская область), получила награду в номинации «Центр притяжения» из рук руководителя Росмолодежи Александра Бугаева и тележурналиста, руководителя канала MTV Россия, посла Года добровольца Яны Чуриковой. Также гости поздравили Леонида Шафирова из Ростовской области, автора проекта «Узнай Россию», – он победил в направлении «Говорит волонтер» (медиаволонтерство).
Гендиректор АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов и руководитель проекта «Сохраним Байкал», «Волонтер года – 2017» Максим Токарев наградили лучших в номинации «Вокруг меня». Первое место среди эковолонтерских проектов заняла инициатива Дмитрия Иоффе из Санкт-Петербурга «Чистые игры» – командные соревнования по раздельному сбору мусора.
«То, что волонтеры успешно работают на столь разнообразных площадках, – результат не только политической поддержки на уровне объявления 2018 года Годом добровольца, но и закона, который был принят весной этого года», – сказал газете ВЗГЛЯД глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. «Напомню, что закон узаконил статус добровольческих организаций и дал возможность защиты волонтеров через гражданско-правовой договор», – пояснил депутат. По словам законодателя, государство должно поддерживать добровольцев через различные стимулы, включая их подготовку, страхование деятельности, покупку одежды и компенсацию их расходов на проезд и проживание.
«Добровольчество становится естественной частью жизни россиянина, его привычкой и формирует его культуру», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. «Люди стали больше одобрять волонтерскую деятельность. По последним данным, 88% россиян считают, что волонтеры решают проблемы, существующие в нашей стране», – отметил общественник.
О том, что Год волонтера стал лишь началом роста добровольческого движения, и о том, что это движение не останется без поддержки властей, свидетельствуют слова президента, обращенные к участникам форума:
«Помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для гостей из многих стран мира при крупных спортивных или политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя и не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, – вы это делаете для всего общества».