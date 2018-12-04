Объявлены первые победители конкурса «Доброволец России 2018»

После завершения деловой программы Международного форума добровольцев прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018».

Церемонию открыл председатель организационного комитета по проведению Года добровольца, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщается в пресс-релизе организаторов.

«Сегодня почти не осталось сфер, где бы не помогали добровольцы. И главное, что все вы делаете это не за награду, а по зову сердца. Спасибо каждому из вас – вы превращаете добро в конкретные дела», – сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что в следующем году грантовый фонд конкурса будет увеличен практически в 3 раза.

Церемония началась с объявления победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Напомним, что 26 субъектов РФ получили субсидии в размере от 1,7 до 11,9 млн рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на местном уровне.

Во вторник награждены лауреаты в направлениях медицинского, экологического, «серебряного», корпоративного и медиадобровольчества, волонтерства в чрезвычайных ситуациях. Также назван лучший организатор добровольческой деятельности и лучший волонтерский центр.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и телеведущая Оксана Федорова вручили премию победителю в номинации «Работая – помогаю» (корпоративное волонтерство), которым стал Сергей Шершень из Москвы, разработчик экосистемы наставничества для учащихся ведущих образовательных учреждений России «My-mentor.ru».

Дарья Халдеева, представитель благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, «Шередарь» (Владимирская область), получила награду в номинации «Центр притяжения» (волонтерский центр) из рук руководителя Росмолодежи Александра Бугаева и тележурналиста, руководителя канала MTV Россия, посла года добровольца Яны Чуриковой. Также гости поздравили Леонида Шафирова из Ростовской области, автора проекта «Узнай Россию», – он победил в направлении «Говорит волонтер» (медиаволонтерство).

Генеральный директор АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов и руководитель проекта «Сохраним Байкал», Волонтер года – 2017 Максим Токарев наградили лучших в номинации «Вокруг меня». Первое место среди эковолонтерских проектов заняла инициатива Дмитрия Иоффе из Санкт-Петербурга «Чистые Игры» – командные соревнования по раздельному сбору мусора.

Проект «Здоровое село» Антона Коротченко из Смоленской области выиграл в номинации «Оберегая сердцем» (медицинское волонтерство). Награду добровольцу вручили региональный директор программы добровольцев ООН по арабским странам, Европе и СНГ Джейсон Проник и председатель движения «Волонтёры медики», заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук.

Премию в номинации «Смелые сердцем» (волонтерство в чрезвычайных ситуациях) вручили замминистра обороны Андрей Картаполов и почетный президент российской Ассоциации подводного плавания Шаварш Карапетян. Лучшей стала Диана Султанова из республика Дагестан – она руководит проектом «Спаси жизнь» и обучает школьников и студентам оказанию первой помощи.

Лучшим организатором добровольческой деятельности стала руководитель проекта «Подарок судьбы» Ольга Скотникова из Ульяновская область. На сцене ее поздравили начальник управления президента по общественным проекта Сергей Новиков и руководитель дирекции Года добровольца, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.

Победа номинации «Серебряное» волонтерство» досталась Галине Васильевой (53 года) из Амурской области, которая проводит региональный фестиваль «Варежка добра» для активных людей в возрасте от 40 лет. Награду ей вручили Герой России, член Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров и глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В среду на торжественном концерте, посвященном Национальному дню добровольца, объявят лучших в номинациях «Общее дело», «Помощь детям», «Уверенные в будущем», «Рожденные помогать» и «Вдохновленные искусством». Также будет назван «Волонтер года».

Победители конкурса «Доброволец России» получили гранты в размере до 1 млн рублей на развитие своих инициатив. В этом году на конкурс было подано 15 тыс. 839 заявок, что в 10 раз больше, чем в прошлый раз. Проекты объединяют более 1,5 млн человек.

Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря со Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтерства, а также помогли сотрудникам. Завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера.

Напомним, 2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.