Объявлены первые победители конкурса «Доброволец России 2018»

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
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Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
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      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
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        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Объявлены первые победители конкурса «Доброволец России 2018»

          4 декабря 2018, 21:02

          Текст: Сергей Гурьянов

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          После завершения деловой программы Международного форума добровольцев прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018».

          Церемонию открыл председатель организационного комитета по проведению Года добровольца, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщается в пресс-релизе организаторов.

          «Сегодня почти не осталось сфер, где бы не помогали добровольцы. И главное, что все вы делаете это не за награду, а по зову сердца. Спасибо каждому из вас – вы превращаете добро в конкретные дела», – сказал Кириенко.

          Он подчеркнул, что в следующем году грантовый фонд конкурса будет увеличен практически в 3 раза.

          Церемония началась с объявления победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Напомним, что 26 субъектов РФ получили субсидии в размере от 1,7 до 11,9 млн рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на местном уровне.

          Во вторник награждены лауреаты в направлениях медицинского, экологического, «серебряного», корпоративного и медиадобровольчества, волонтерства в чрезвычайных ситуациях. Также назван лучший организатор добровольческой деятельности и лучший волонтерский центр.

          Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и телеведущая Оксана Федорова вручили премию победителю в номинации «Работая – помогаю» (корпоративное волонтерство), которым стал Сергей Шершень из Москвы, разработчик экосистемы наставничества для учащихся ведущих образовательных учреждений России «My-mentor.ru».

          Дарья Халдеева, представитель благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, «Шередарь» (Владимирская область), получила награду в номинации «Центр притяжения» (волонтерский центр) из рук руководителя Росмолодежи Александра Бугаева и тележурналиста, руководителя канала MTV Россия, посла года добровольца Яны Чуриковой. Также гости поздравили Леонида Шафирова из Ростовской области, автора проекта «Узнай Россию», – он победил в направлении «Говорит волонтер» (медиаволонтерство).

          Генеральный директор АНО «Экспоцентр «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов и руководитель проекта «Сохраним Байкал», Волонтер года – 2017 Максим Токарев наградили лучших в номинации «Вокруг меня». Первое место среди эковолонтерских проектов заняла инициатива Дмитрия Иоффе из Санкт-Петербурга «Чистые Игры» – командные соревнования по раздельному сбору мусора.

          Проект «Здоровое село» Антона Коротченко из Смоленской области выиграл в номинации «Оберегая сердцем» (медицинское волонтерство). Награду добровольцу вручили региональный директор программы добровольцев ООН по арабским странам, Европе и СНГ Джейсон Проник и председатель движения «Волонтёры медики», заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук.

          Премию в номинации «Смелые сердцем» (волонтерство в чрезвычайных ситуациях) вручили замминистра обороны Андрей Картаполов и почетный президент российской Ассоциации подводного плавания Шаварш Карапетян. Лучшей стала Диана Султанова из республика Дагестан – она руководит проектом «Спаси жизнь» и обучает школьников и студентам оказанию первой помощи.

          Лучшим организатором добровольческой деятельности стала руководитель проекта «Подарок судьбы» Ольга Скотникова из Ульяновская область. На сцене ее поздравили начальник управления президента по общественным проекта Сергей Новиков и руководитель дирекции Года добровольца, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.

          Победа номинации «Серебряное» волонтерство» досталась Галине Васильевой (53 года) из Амурской области, которая проводит региональный фестиваль «Варежка добра» для активных людей в возрасте от 40 лет. Награду ей вручили Герой России, член Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров и глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

          В среду на торжественном концерте, посвященном Национальному дню добровольца, объявят лучших в номинациях «Общее дело», «Помощь детям», «Уверенные в будущем», «Рожденные помогать» и «Вдохновленные искусством». Также будет назван «Волонтер года».

          Победители конкурса «Доброволец России» получили гранты в размере до 1 млн рублей на развитие своих инициатив. В этом году на конкурс было подано 15 тыс. 839 заявок, что в 10 раз больше, чем в прошлый раз. Проекты объединяют более 1,5 млн человек.

          Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря со Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтерства, а также помогли сотрудникам. Завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера.

          Напомним, 2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.


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