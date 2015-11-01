На конкурсе президентских грантов участники из регионов поставили рекорд

Новый конкурс президентских грантов отметился 40-процентным приростом заявок, а также рекордным числом победителей из регионов. Организаторы конкурса, учитывая опыт, наработанный в предыдущие годы, постоянно работают над тем, чтобы конкурс охватывал новые сферы и улучшался качественно. Например, в нем появилось отдельное направление для молодых деятелей культуры и искусства.

В России завершился первый за 2018 год конкурс президентских грантов для НКО. В четверг для подведения его итогов собрался координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов, предназначенных, как известно, для развития гражданского общества. На заседании комитета, которое проходило в зале приемов администрации президента, присутствовал и корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Уже за несколько минут до начала конкурса зал был полон журналистов и членов координационного совета. Участники заседания в бодром расположении духа рассаживались по своим местам и делились своими впечатлениями от прошедшего конкурса, итоги которого им предстояло обсудить, чтобы установить проходной балл для заявок на гранты. Именно этот балл и должен определить состав и количество победителей.

Заседание стартовало с приходом председателя комитета и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который был настроен, похоже, позитивнее всех. Он не без гордости перечислил успешные итоги конкурса, отметив, что его качество постоянно и неуклонно растет от года к году. И здесь действительно есть чем гордиться.

Напомним, в ходе конкурса на гранты были распределены более 8 млрд рублей. Прием заявок на участие шел с 20 февраля по 26 марта. Всего было представлено 9 тыс. 175 проектов из всех 85 регионов, из которых 8 тыс. 353 были оценены экспертами.

Это на 40% больше, чем на первый конкурс 2017 года, указал Кириенко. По его мнению, в связи с этим можно с уверенностью сказать, что принятые меры по повышению открытости и прозрачности конкурса дали конкретные результаты. «Судя по активности участников, те решения, которые мы с вами принимали, оказались правильными, – подчеркнул он. – У нас растет активность участников».

Напомним, по установленным правилам, каждая заявка, поступившая в фонд, оценивается не менее чем двумя экспертами по 10 критериям. Всего в этом году был привлечен 681 эксперт. При этом каждому критерию присваивается от нуля до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который может получить заявка, составляет 100 баллов.

Кириенко также напомнил, что правила конкурса были прописаны так, чтобы победителями не становились одни и те же лица и организации, а все время был приток новых участников. В результате 2 тысячи 759 НКО, то есть 36% от всех подавших заявку, ранее не просто не выигрывали конкурс, а даже никогда не участвовали в нем. «Это здорово, это показывает повышение привлекательности и уровень доверия», – подчеркнул он.

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Стоит отметить, что сам проходной балл, а соответственно и полный список победителей, обсуждались в ходе закрытой части заседания комиссии и пока не были озвучены. Известно лишь, что из 9175 представленных на конкурс проектов гранты получит 1551. При этом число некоммерческих организаций – победителей из отдаленных регионов РФ в этом году оказалось рекордным и составило 87% от общего числа организаций, выигравших гранты. Кроме того, очень прилично (в 2,5 раза) выросла доля проектов из малых поселков и деревень.

Конкурс проводился по 13 направлениям деятельности НКО. Наиболее популярными стали охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни (15,8%), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (13,7%), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (12,4%).

Кириенко особо отметил растущее качество заявок на конкурс. «Качество заявок растет, участники понимают, что экспертиза будет профессиональной, достаточно жесткой», – подчеркнул он, добавив, что участники конкурса понимают, что процедура отбора будет «абсолютно прозрачной».

Кириенко рассказал, что в прошлом году его «бомбардировали» звонками различные лоббисты, искавшие способ продвинуть какую-либо заявку обходными путями, просили обратить внимание на тот или иной проект. Постепенно ввиду тщетности таких попыток эта практика стала сокращаться, и в этом году такого «не было ни разу». На все подобные подходы первый замглавы администрации президента, по его собственным словам, отвечал, что действительно есть один способ усилить заявку – посетить специально организованный для этого учебный курс.

Напомним, конкурсы на получение господдержки для НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год они организовывались несколькими операторами. В 2017 году конкурс разительно изменился. Для его проведения был учрежден единый оператор – Фонд президентских грантов, его генеральным директором был назначен Илья Чукалин, а главой координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов – сам Кириенко.

Новые организаторы уделяют большое внимание анализу итогов конкурса, исправлению ошибок и внесению новых позитивных изменений. Не исключением станет и нынешний год, заверил Сергей Кириенко газету ВЗГЛЯД. Он отметил, что определенные выводы сделаны уже по итогам первого конкурса, однако окончательных решений и предложений стоит ждать в конце года, после того, как будет проведен и второй конкурс.

При этом собеседник рассказал о важных улучшениях, которые уже внесены в правила. «Мы провели два конкурса, после этого осмыслили весь опыт 2017 года и внесли целый ряд серьезных изменений. В частности, мы создали возможность для более простого получения маленьких грантов – не ставить необходимость одинакового обоснования для тех, кто запрашивает грант на 30–40 миллионов рублей, и тех, кто запрашивает грант на 200 тысяч. Более упрощенная процедура, меньший проходной балл, такую заявку гораздо проще оформить, подать», – рассказал Сергей Кириенко.

Также в конкурсе появилось отдельное направление для молодых деятелей культуры и искусства, отметил Кириенко. «Впервые мы поделили и распределили средства на гранты, которые необязательно выполнить в течение года, мы ввели понятие многолетних проектов. Проект может выполняться на протяжении трех лет», – подчеркнул он, добавив, что по итогам текущего года в этом вопросе, возможно, будут и еще какие-то изменения. Так, например, он не исключил, что может возникнуть необходимость увеличить такие сроки с трех до пяти лет, но все это будет понятно уже по итогам конкурсов и отзывов участников.

Кроме того, Кириенко сообщил, что для того, чтобы отслеживать и оказывать поддержку НКО в Сибири и на Дальнем Востоке, которым сложнее из-за удаления от Москвы, Фондом подготовлено решение об открытии отделения в Новосибирске.

«Изменения вносятся постоянно. Наша задача – создать систему поддержки гражданского общества, поддерживая самые разные проекты: социальные, благотворительные, правозащитные. В том числе показать правильный пример отношения к взаимодействию с гражданским обществом, с некоммерческими организациями органам власти субъектов РФ, муниципалитетов», – подчеркнул Кириенко. «По количеству победителей, по активности, особенно не из столичных городов, а из малых городов, можно сказать о том, как организована работа с гражданским обществом в том или ином субъекте РФ, в том или ином муниципалитете. Это тоже выводы, которые мы делаем, оценивая такую работу в регионах», – добавил он.

«Как ни увеличивай сумму президентских грантов, покрыть все потребности гражданского общества в России невозможно. Но можно поставить правильные приоритеты, сформировать соответствующую культуру, систему инфраструктуры, в том числе законодательную, создать лучшие практики.

Мы сейчас как раз договорились о том, что по итогам этого года мы поставили задачу сформировать базу лучших практик, чтобы те, кто только начинают свою работу, могли не выдумывать велосипед, а просто поднять лучшие практики, понимать, куда поехать поучиться», – резюмировал Кириенко.

Стоит отметить, что результаты такой нацеленности на качество и его постоянное повышение уже заметны. Так, победитель грантового конкурса прошлого года Наталия Киселева призналась газете ВЗГЛЯД, что получить грант было несложно. «Сама система сделана настолько логично, что мне было удобно пользоваться ею. Удобно все: сама заявка, структура, подача документов. Я не испытала больших трудностей», – рассказала она.

Киселева в полной мере довольна, как удалось реализовать проекты по обоим грантам. В рамках одного из них – петербургской выставки «Звезда на ладони», которая прошла в конце мая – художники с особенностями в развитии смогли представить публике свои работы. Это подопечные образовательного учреждения дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Странник». С детства молодые художники посещают учебные мастерские, в которых знакомятся с декоративно-прикладным искусством, рассказала собеседница.

Автор проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе, который тоже победил на конкурсе прошлого года, также рассказал газете ВЗГЛЯД, что подача заявки не составила для него особой проблемы: «Ты просто делаешь проект, потом сдаешь документы, ждешь два месяца и узнаешь: да или нет – либо получил, либо не получил», – рассказал он.

В рамках проекта Иоффе «Чистые игры» проводятся командные эко-квесты по сбору мусора в местах массового отдыха. В мероприятиях участвуют студенты, представители молодежных волонтерских объединений, старшеклассники, молодые семьи. В ходе одной из игр участники собрали, к примеру, от 2 до 5 тонн мусора, сортируя его раздельно, часть отправили на переработку. В конце мая «Чистая игра» состоялась на Лосином острове в Москве.

По словам Иоффе, он доволен реализацией проекта и по-прежнему поддерживает хорошие отношения с фондом президентских грантов. «Фонд ведет себя по-человечески, что очень радует», – сказал Иоффе, добавив, что планирует в будущем подавать новые заявки на эти гранты.