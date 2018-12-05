Путин рассказал о чувстве «надеги», вызываемом акциями волонтеров

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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
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Майор армии ДНР Прилепин «взял» МХАТ имени Горького

Катерина Кладо, киновед
Художественным руководителем МХАТ имени Горького будет Эдуард Бояков, за литературную часть станет отвечать Захар Прилепин – еще недавно майор и замкомбата спецназа ДНР. Бушуют дискуссии – «наши» или «не наши» взяли театр, хотя это и не почта с телеграфом. Подробности...
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Путин рассказал о чувстве «надеги», вызываемом акциями волонтеров

          5 декабря 2018, 14:21

          Текст: Алина Назарова

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          Акции добровольцев вызывают чувство «надеги» в обществе и делают его более устойчивым к внутренним и внешним шокам, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2018».

          «Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда везде во все времена было достаточно и у нас тоже много», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

          Он отметил такие личные качества волонтеров, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность.

          «Именно гражданственность. Я сейчас скажу, почему. Потому что, действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных или политических мероприятиях, – вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества», – сказал президент.

          Путин также поздравил всех добровольцев с Международным днем волонтера. «Я поздравляю всех российских волонтеров, всех, кто присутствует здесь, в зале, передо мной и за моей спиной, наших гостей из 120 стран», – отметил он.

          Также Путин наградил Антона Коротченко из Смоленской области, получившего звание Добровольца России – 2018.

          Международный форум добровольцев – итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России – проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума прошла 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия станут 15 тыс. волонтеров из 120 стран мира, рассказали в пресс-службе.

          Во вторник после завершения деловой программы Международного форума добровольцев прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018».

          Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Он призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.


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