Путин рассказал о чувстве «надеги», вызываемом акциями волонтеров

Акции добровольцев вызывают чувство «надеги» в обществе и делают его более устойчивым к внутренним и внешним шокам, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2018».

«Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда везде во все времена было достаточно и у нас тоже много», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил такие личные качества волонтеров, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность.

«Именно гражданственность. Я сейчас скажу, почему. Потому что, действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных или политических мероприятиях, – вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества», – сказал президент.

Путин также поздравил всех добровольцев с Международным днем волонтера. «Я поздравляю всех российских волонтеров, всех, кто присутствует здесь, в зале, передо мной и за моей спиной, наших гостей из 120 стран», – отметил он.

Также Путин наградил Антона Коротченко из Смоленской области, получившего звание Добровольца России – 2018.

Международный форум добровольцев – итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России – проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума прошла 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия станут 15 тыс. волонтеров из 120 стран мира, рассказали в пресс-службе.

Во вторник после завершения деловой программы Международного форума добровольцев прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018».

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Он призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.