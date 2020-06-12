Самые большие граффити в мире появились на Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню России

Самые большие в мире граффити появились на Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню России, сообщили в пресс-службе ОНФ, при поддержке которого прошла акция.

Надпись размерами 570 метров в длину и 52 метра в высоту нанесли художники-граффитисты со всей страны. В работах были задействованы 15 художников и технический персонал станции, которые обеспечивают безопасность работ на высоте, два подъемных крана. В общей сложности на надпись ушло более 1 тыс. банок фасадной краски, говорится в релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Надпись на плотине нашей ГЭС – это не просто очень большие буквы. В этих шести буквах заключено то, что всех нас объединяет. От Чукотки до Калининградской области, от Таймыра до Дагестана мы все – граждане России. Такой грандиозный проект можно осуществить, только объединив усилия. Когда мы вместе, мы всегда добиваемся успеха. Мы гордимся, что центром национального проекта ко Дню России стала Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная и самая современная станция нашей страны», – заявил председатель правления – гендиректор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Замруководителя исполкома ОНФ Ирина Плещева отметила, что Саяно-Шушенская ГЭС выбрана как объект неслучайно. «Тут совмещены главные ресурсы страны – мощь водной стихии и технологической мысли. Но самое большое богатство России – это люди! Удивительно и очень приятно, что тут в Хакасии, на Саяно-Шушенской ГЭС над проектом «Энергия России», посвященном Дню России, трудится очень большая команда людей – разных возрастов и поколений, от опытных профессионалов-инженеров до молодых художников со всей страны», – добавила она.

По словам Плещевой, погодные условия внесли свои корректировки в график работы художников. «Вместо того, чтобы рисовать одну букву в сутки, им пришлось рисовать две – и в дождь, и в жару по 17-18 часов в день И если Саяно-Шушенская ГЭС – это трудовой подвиг советского народа, то надпись «Россия» на этом сооружении – это трудовой подвиг современной молодежи», – отметила Плещева.

О своей работе рассказал один из художников-граффитистов Дмитрий Левочкин, который принял участие в проекте. «Здесь очень много различных инженерных моментов, которые были продуманы досконально. Высота плотины 242 метра, мы работаем на самой высокой точке и вниз спускаемся на отметку 64 метра. Высота каждой буквы у нас составляет 52 метра, в ширину она – 62 метра. Общая надпись составляет в длину 570 метров. Такого еще никто не делал», – отметил Левочкин.

В пятницу, 12 июня, на смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС прошла торжественная церемония открытия граффити. В ней участвовали почетные жители поселка Черемушки, сотрудники ГЭС, активисты ОНФ и волонтеры акции «Мы Вместе». Почетное право поднять флаг России в честь праздника было предоставлено новым героям современной России: врачу-инфекционисту поликлиники поселка Черемушки Евгении Митиус, которая сама переболела коронавирусом и сейчас продолжает лечить заболевших, а также волонтеру акции «Мы Вместе» Никите Мальчикову.