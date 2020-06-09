Кто хочет «обнулить» Россию

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...

Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

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              Андрей Колесник

              Кто хочет «обнулить» Россию

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 9 июня 2020, 16:50

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              Удивительное явление наблюдается последнее время в социальных сетях. Люди, называющие себя «либералами», отказывают России в свободе! Как иначе назвать их неприятие поправок в российскую Конституцию?

              Вчитайтесь в предложенный пакет поправок, которые выносятся на голосование 1 июля. Их много, десятки. Но главная идея, что в них содержится – идея усиления государства Российского. Идея сохранения российских традиций. Идея улучшения жизни, материального благополучия. И, разумеется – идея свободы, как свободы личного выбора каждого гражданина, так и свободы России в целом.

              Само существование нашей страны, будущее России обеспечивают наши дети – и одна из поправок (в ч. 4 ст. 67.1) говорит, что дети являются важнейшим государственным приоритетом. Противники поправок – против того, чтобы дети были приоритетом в стране?

              Государство намеревается гарантировать зарплату не ниже прожиточного минимума (поправки в ст. 75 ). Противники поправок возражают против того, чтобы даже на минимальную зарплату можно было прожить?

              Русская традиция полагает, что брак заключают между собой мужчина и женщина (поправки в ст. 72). Противники поправок хотят, чтобы брак заключали между собой кто-то еще?

              Фото: Агентство «Москва»

              Важнейшее условие существования любого государства (тем более столь крупного, как Россия) – независимость. Иначе говоря, Россия должна быть максимально защищена от иностранного влияния, в том числе с точки зрения давления на своих чиновников. Поэтому в ряд статей Конституции вносятся изменения, запрещающие чиновникам иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Противники поправок считают, что иностранцы лучше нас распорядятся Россией?

              Россия десятилетиями раздавала собственные территории, и пришла пора положить этому конец (поправки в ст. 67). Неужели кто-то желает, чтобы наша страна отдавала свою землю кому-то еще?

              И наконец, одно из ключевых положений: Конституция становится с юридической точки зрения выше, чем международные договора, заключенные Россией с зарубежными странами ( ст. 79 ). Это ли не главный признак самостоятельности и свободы государства как такового? Или противники поправок считают, что центр принятия решений о судьбах России должен находиться за рубежом?

              Понятно, что все это риторические вопросы. Поправки в Конституцию обеспечивают и усиливают национальные интересы России. Нерушимость границ. Территориальную целостность. Социальную справедливость. Поддержку русской культуры и русского языка. Преемственность власти. Улучшение управляемости всей государственной машины.

              И в этот момент в дискуссию «либералы» вбрасывают придуманное слово «обнуление». Настолько же яркое, насколько и бессмысленное - потому что, разумеется, никакого слова «обнуление» в Конституции нет и не предвидится.

              Да, в Конституцию вносится поправка о возможности оставить действующего президента во главе государства. Возможности – но вовсе никакой не гарантии, не обязанности. Это не факт, а именно что возможность. А в итоге как Господь управит, так и будет – как народ выберет, разумеется.

              2020-й уже стал одним из тяжелейших годов за целые десятилетия – и не только для России, но и для всего мира. Кто знает, что ждет нас через год, через два и, наконец, в 2024-м, когда снова будут выборы президента? Не лучше ли на случай новых испытаний предусмотреть законную возможность избраться действующему главе государства, человеку, который уже много раз доказал свою политическую состоятельность и эффективность? История России учит нас, что брошенная во время катаклизмов власть ведет к еще большим для страны катастрофам. Свидетельством тому и 1917-й, и 1991-й.

              А что касается западных формулировок про «сменяемость власти» – уж точно не этим людям учить нас управлять собственным государством. Россия – не западная и не восточная, Россия – отдельная, самостоятельная страна и даже цивилизация. У нее собственная, уникальная система построения государственности. В том числе – предусматривающая такую форму страховки от будущих катаклизмов.

              Мы все время ищем некую национальную идею. Обуждаем, в чем заключаются наши национальные интересы. Как офицер военно-морского спецназа, много лет прослуживший и Советскому Союзу, и Российской Федерации, я вижу эту идею и интересы в тех самых поправках. Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас.

              А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. И тем более те, кто хочет «обнулить» Россию – их самих в итоге обнулит течение русской истории.


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