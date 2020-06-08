Путин заявил о рассчитанных на годы вперед изменениях в Конституцию

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что предлагаемые поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед. По его словам, они направлены на то, чтобы окружить заботой нуждающихся в помощи.

На встрече с соцработниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие, передает ТАСС.

«Эти ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости», – отметил президент.

По его словам, «предложенные изменения в Основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки».

«Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», – напомнил содержание одной из поправок президент.

Он подчеркнул, что эти нормы «прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».

В этом году Путин не проводил прямую линию в связи с ситуацией с распространением коронавируса, однако вместо этого пообщался с простыми социальными работниками, которые могут напрямую сообщить о своих проблемах, задать важные вопросы. Такой формат совещаний в режиме видео-конференц-связи позволил охватить гораздо больше количество людей, услышать их и помочь.

Ранее участники заседания рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон заявили, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации поправки к Конституции доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность.

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