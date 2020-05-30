Принятие поправок к Конституции назвали гарантией социальной политики государства

В сложившейся из-за коронавируса ситуации поправки к Конституции доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность. Время показало, что актуальность поправок выросла, отметили участники заседания рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что поправки к Конституции дадут людям гарантии, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику и принимать решения именно в таком ключе.

По его словам, в сложившейся ситуации «поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность» и многие решения, законопроекты принимались «именно в их логике». «Вместе с тем, во многом это были антикризисные, пожарные меры. Чтобы управленческие решения принимались в такой логике всегда, нужно закрепить соответствующую ответственность государства в основном законе», – сказал сенатор по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, прошедшей в формате видеоконференции.

Как сообщает ТАСС, Клишас добавил, что люди, как и несколько месяцев назад, в первую очередь хотят получить от государства гарантии, что политика будет социально ориентированной. «В условиях, в которых многие люди боятся потерять работу, беспокоятся о своем материальном положении, это чрезвычайно важно, – продолжил Клишас. – Очень многие нормы, которые заложены в законе о поправках, дают людям эти дополнительные гарантии, дополнительную уверенность в будущем».

Со своей стороны председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал, что «вообще эта эпидемия [коронавируса] стала проверкой для этих поправок». «Эти поправки прошли проверку коронавирусом», – сказал Пушков.

Сенатор выразил уверенность, что актуальность поправок выросла. «Получилось, что мы с опережением пошли в очень правильном направлении», – заметил он.

В свою очередь президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил, что именно поправки по здравоохранению имеют для россиян, согласно исследованию ВЦИОМ, самое огромное значение. Об этом высказались 95% участников опроса. «Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее», – подчеркнул Рошаль.

Другой член рабочей группы, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова указала важность включения в Конституцию поправки о волонтерах. «Волонтеры – это герои нашего времени, это наш современный повод для гордости», – сказала она.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь указал, что в ситуации с пандемией «проверялась сила государства и общества, то есть запас прочности, который существует». Он заметил, что для оказания поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии были дополнительно выделены триллионы рублей. «Это показало, что мы сильны», – добавил Косачев.

Голосование по поправкам к Конституции планировалось провести в апреле, но в связи с ситуацией с коронавирусом его пришлось перенести. Президент России Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с CODID-19.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщала, что Центризбирком «находится в состоянии готовности, возможности продолжать действия, исходя из тех решений, которые будут президентом приняты».