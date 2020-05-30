Россияне назвали самые востребованные поправки к Конституции

Большинство россиян – 95% – назвали социальные поправки к Конституции самыми важными, следует из опроса ВЦИОМ. Абсолютное большинство россиян высказались за важность оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат.

В субботу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Более половины россиян (66%) декларируют участие в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны. Из них 46% ответили, что точно примут, а 20% – скорее примут участие. Напротив, декларируют отказ от участия 15% опрошенных.

Более половины россиян (61%), которые намерены участвовать в голосовании, сообщили, что одобрят поправки. Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует против (22%).

Абсолютное большинство россиян считают важным социальные поправки. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности. 93% считают такой поправкой признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий.

Абсолютное большинство россиян высказались за важность оказания адресной социальной поддержки, индексации соцпособий и выплат – 92%. Поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92% – скорее важно, 6% – скорее не важно). Замыкает список поправка о закреплении обеспечения правительством проведения единой социально ориентированной политики (77% – скорее важно, 15% – скорее не важно).

Для 88% россиян важно закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ. Большинство россиян отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами России (84%).

Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 85% россиян.

На третьем месте в рейтинге поправка, согласно которой культура является уникальным наследием многонационального народа (83%). Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%). Не считают это важным 17% россиян.

54% россиян считают важным внести упоминание о Боге. Сочли это неважным 39% россиян.

Поправка о защите животных, формировании ответственного отношения к животным, по мнению 85% россиян, важна для закрепления в Конституции России. Считают это неважным 13% наших сограждан.

Завершает список поправок в данных сферах поправка об осуществлении правительством мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности (75% – скорее важно, 21% – скорее не важно).

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщала, что Центризбирком «находится в состоянии готовности, возможности продолжать действия, исходя из тех решений, которые будут президентом приняты».