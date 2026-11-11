  • Новость часаВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    25 комментариев
    11 ноября 2026, 09:57 • Новости дня

    Жилищный кризис превратил выборы в Испании в референдум по ценам на жилье

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Испании Педро Санчес сделал ставку на тему доступности жилья на фоне первой за 14 лет всеобщей забастовки и досрочных выборов, пишет Politico.

    Испания готовится к первой за 14 лет всеобщей забастовке, которая пройдет в среду, за несколько недель до досрочных парламентских выборов, при этом главным поводом для протестов и политической борьбы стал кризис с доступностью жилья, сообщает Politico.

    Поводом для всплеска возмущения стало сентябрьское выселение пожилой женщины из дома в Мадриде, где она прожила с 1956 года: после этого сотни тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, Санчес внес в парламент откладывавшийся законопроект о жилье, а после его провала решил назначить досрочные выборы.

    «У каждого поколения есть своя борьба, – заявил Санчес на митинге после объявления выборов. – Наша – это жилье, и мы решим эту проблему, опираясь на силу народа». Премьер призвал избирателей выступить против «спекулятивных практик» крупных инвесторов и защитить мелких собственников и арендаторов.

    По данным Eurostat, в 2015–2025 годах средние цены на жилье в Испании выросли на 80%, тогда как зарплаты увеличились только на 30%, а к середине 2026 года стоимость домов примерно удвоилась по сравнению с 2015 годом; при этом многие молодые испанцы вынуждены жить с родителями дольше 30 лет, а в исторических центрах до 45% рынка аренды занимают туристические объекты.

    Эксперты связывают корни кризиса с периодом после финансового кризиса 2008 года, когда крупные инвесторы начали скупать недвижимость и разогнали цены, а рост населения в крупных городах, дефицит социального жилья и расширение туристической аренды усилили давление на рынок; при этом в ряде стран Восточной Европы и других государствах ЕС рост цен и арендных ставок оказался даже выше, и тема доступности жилья уже стала ключевой на выборах в Берлине и Нидерландах и может доминировать в европейской политике в ближайший год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе испанские стражи порядка снесли палаточный лагерь протестующих против жилищного кризиса в Мадриде. В прошлом месяце лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль назвал досрочные выборы последним шансом для Испании. Испанский премьер Педро Санчес назначил досрочные выборы после скандала вокруг выселения бездомной пенсионерки в Мадриде.

    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Евродепутат назвал фантастикой доклады ЕК по правам человека на Украине

    Евродепутат Картайзер: ЕК искажает ситуацию с правами человека на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия намеренно искажает ситуацию с правами человека на Украине ради ускорения вступления страны в Евросоюз.

    По его словам, Европейская комиссия объявляет неудобные факты российской пропагандой и стремится добиться вступления Украины в объединение любой ценой, передает РИА «Новости».

    «К Украине явно относятся гораздо более благосклонно, чем к другим кандидатам. Доклады, касающиеся Украины, представляют собой чистую политическую фантастику. Это относится ко всем сферам и, разумеется, также к области прав человека», – заявил Картайзер.

    Евродепутат отметил, что поводом для такой оценки стали сообщения о незаконном содержании людей под стражей и жестоком обращении с ними на объекте в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    На прошлой неделе Еврокомиссия констатировала неспособность Киева реализовать большую часть плана реформ в области верховенства права.

    В сентябре Картайзер связал падение поддержки Киева жителями европейских стран с масштабной коррупцией в государстве.

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    10 ноября 2026, 19:37 • Новости дня
    Европа будет получать электроэнергию из Азербайджана и Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительства Азербайджана, Болгарии, Турции и Грузии подписали во вторник в Турции «Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергии», которое обеспечит поставки в Европу электроэнергии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает Минэкономики Грузии, данные страны станут акционерами совместного предприятия, сроки создания которого не уточнены. Стороны обязались создать энергетический коридор мощностью 2-3 тыс. мегаватт для поставок электроэнергии в Турцию и далее в Европу.

    Ожидается, что соглашение укрепит энергетическую безопасность подписантов и стран-партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время также разрабатывается проект прокладки кабеля Black Sea Energy мощностью 4 тыс. МВт и протяженностью 1195 км. Завершение проекта планируется к 2030 году.

    Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и другие страны Европы.

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    10 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Захарова: Никто не знает наверняка, что европейцы собрались делать в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Европы отправляются в Абу-Даби, но формат переговоров в ОАЭ остается трехсторонним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Европейцы едут на переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, но это трехсторонний формат переговоров, сказала Захарова «Вестям». «(Европейцы), как говорится, купили, видимо, билеты, отсидятся в гостинице. Это трехсторонний формат, который не предполагает участия никого, кроме России, украинской стороны и представителей Соединенных Штатов Америки. Зачем они это делают? Наверное, чтобы обеспечить какую-то информационно-политическую поддержку киевскому режиму», – предположила дипломат.

    Захарова добавила, что было бы интересно узнать действительные цели визита европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины.

    В субботу Захарова отметила отсутствие необходимости присутствия европейцев за столом переговоров.

    Летом она указывала на попытки европейских политиков вмешаться в переговорный процесс.

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    10 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Болгария объявила среду днем траура из-за гибели 12 человек в массовом ДТП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что среда будет объявлена днем траура в связи с гибелью 12 человек в результате массового ДТП в районе города Ямбол.

    ДТП произошло во вторник утром в условиях густого тумана. В результате столкновения нескольких десятков автомобилей погибли 12 человек и порядка 50 были ранены, передает РИА «Новости».

    «Совет министров объявит завтрашний день днем траура», – приводит слова Радева Болгарское национальное радио.

    Президент страны Илияна Йотова в связи с инцидентом прервала свое участие в конференции в Париже, а министр транспорта Георгий Пеев срочно возвращается в Болгарию из турецкой Анталии, где проходил климатический форум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор области Ямбол Георги Чалыков сообщил о гибели не менее десяти человек при столкновении более чем 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия».

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    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Украинский бизнес начал массово переносить дата-центры за рубеж

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за серьезных повреждений инфраструктуры украинские компании начали лавинообразно переносить свои системы обработки данных в западные области страны и государства Евросоюза, пишут местные СМИ.

    Из соображений безопасности украинские предприниматели начали массово переносить свои дата-центры в западные регионы страны и за границу, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    По различным оценкам, на Украине насчитывается от 30 до 50 центров обработки данных. Из-за регулярных повреждений инфраструктуры эта индустрия сейчас переживает самый большой кризис за всю историю своего существования.

    «Киев стремительно пустеет с точки зрения физического присутствия цифровой инфраструктуры», – констатировал один из собеседников издания. Он добавил, что миграция из столичных дата-центров носит лавинообразный характер, в результате чего некоторые площадки опустели полностью.

    Представители бизнеса осознали недостаточную защищенность инфраструктуры, развивавшейся в Киеве годами. Участники рынка в разы увеличили инвестиции в европейские площадки из-за стремительного роста спроса. Ожидается, что к концу года соотношение зарубежных и внутренних мощностей выровняется до равных долей, а строительство новых центров в Евросоюзе выглядит более надежным вариантом по сравнению с расширением сети на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о повреждении около десяти центров обработки данных в Киеве.

    Военный аналитик Борис Рожин назвал серьезными барьеры для планов украинского руководства перенести дата-центры за границу.

    Российская армия начала серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

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    10 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Полиция Кракова создала спецгруппу для выяснения мотивов террориста

    Полиция Польши: В Кракове создали спецгруппу для выяснения мотивов террориста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воеводский комендант полиции Кракова Артур Беднарек распорядился создать специальную группу для всестороннего выяснения обстоятельств и мотивов теракта, совершенного 7 ноября.

    Воеводский комендант принял решение сформировать специальную группу в связи с нападением 7 ноября, которое квалифицировано как убийство нескольких лиц террористического характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

    К работе привлекли наиболее опытных сотрудников краковского полицейского управления. Главной задачей спецгруппы станет всестороннее выяснение обстоятельств трагедии и установление мотивов преступника, уточнили в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Польши выразила намерение продолжить расследование дела о краковском террористе после смерти открывшего стрельбу мужчины.

    Напомним, в результате стрельбы по прохожим из автомобиля в Кракове погибли шесть человек. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

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    10 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Туск объявил об ужесточении наказания за нападение на полицейских

    Туск: В Польше ужесточат наказание за нападение на полицейских

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о подготовке законопроекта, который увеличивает максимальный срок лишения свободы за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов до 10 лет.

    «Принимается решение об ужесточении ответственности за нападения на сотрудников полиции. Мы примем законопроект, согласно которому любое нападение на полицейского с применением предмета, угрожающего его жизни или здоровью, будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет», – цитирует Туска РИА «Новости».

    По его словам, новая норма коснется использования не только ножей и огнестрельного оружия, но и любых других предметов, способных причинить вред здоровью. Туск подчеркнул, что закон планируется применять с максимальной строгостью.

    В настоящий момент польский Уголовный кодекс предусматривает за нападение на полицейского при исполнении обязанностей штраф, ограничение свободы или тюремное заключение на срок до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Польши Кароль Навроцкий наградил орденами двух обезвредивших террориста в Кракове полицейских.

    Напомним, местная полиция задержала пятерых возможных последователей преступника.

    В воскресенье Туск подтвердил обнаружение еще трех тел в доме устроившего стрельбу мужчины.

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    10 ноября 2026, 21:28 • Новости дня
    Полиция Польши задержала девять человек за одобрение теракта в Кракове

    Tекст: Вера Басилая

    Польская полиция задержала девять человек, выражавших одобрение теракту в Кракове в интернете, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации страны Чеслав Мрочек.

    «У нас уже девять случаев… таких лиц, которые одобряли краковское преступление или заявляли о каком-то подражании. Девять человек уже задержаны», – цитирует замминистра РИА «Новости».

    Мрочек предостерег пользователей сети от шуток на тему теракта. По его словам, правоохранительные органы все эффективнее выявляют подобные угрозы и публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Польши задержала пятерых возможных последователей краковского террориста.

    Прокуратура Польши продолжила расследование дела о теракте в Кракове, несмотря на смерть стрелявшего мужчины до предъявления официальных обвинений.

    В воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил обнаружение еще трех тел в доме устроившего стрельбу в Кракове.

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    11 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил о желании финнов вернуть российских спортсменов

    Финский политик Мема рассказал о тоске сограждан по спортсменам из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что жители Финляндии соскучились по российским спортсменам и хотят их возвращения на местные соревнования.

    «Люди скучают по участию России в соревнованиях в Финляндии. Как мне часто говорят, соревнования уже не кажутся прежними с тех пор, как Россия не участвует», – рассказал финский политик РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Петтери Орпо сообщил о подготовке законодательных изменений для запрета на въезд российских атлетов в страну. По данным телерадиовещателя Yle, соответствующее решение планируется принять на заседании правительства в четверг.

    В посольстве России в Хельсинки отмечали проявление финскими властями двойных стандартов в сфере спорта и продвижение дискриминационных подходов. По словам дипломатов, политизация спорта становится в Финляндии новой нормой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска в страну российских спортсменов.

    В пятницу власти Финляндии анонсировали подготовку дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом намерения финских властей ограничить въезд атлетов из России на территорию Шенгенской зоны.

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