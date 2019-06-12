День России как повод ничего не говорить

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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова окончилось неожиданно для генералов

С Ивана Голунова сняты все обвиненияФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Дело Ивана Голунова завершилось невероятно быстро. Еще в пятницу все обсуждали задержание журналиста, в субботу – его заключение под домашний арест. А во вторник министр внутренних дел заявляет о невиновности журналиста и снятии с него всех обвинений. Более того, речь может идти о смягчении 228-й «наркотической» статьи и о необходимости нового Уголовно-процессуального кодекса. Так в чем же феноменальность дела Голунова? Подробности...
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Марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны

Марш-бросок на аэропорт оказался одним из самых знаковых событий Югославской войныФото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС
Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатина в Косово. Почему эта операция считается самым легендарным и авантюрным военным актом Вооруженных сил современной России, какое влияние она оказала на историю Югославской войны – и кто помешал более масштабному участию России в данном конфликте? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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День России как повод ничего не говорить

Аглая Топорова, журналист
Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...

Как измельчала русская эмиграция

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Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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            Аглая Топорова

            День России как повод ничего не говорить

            Аглая Топорова
            журналист
            		 12 июня 2019, 13:55

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            Почти каждый год я и многие мои знакомые попадают в дурацкую ситуацию: планируют какие-то важные дела на 12 июня, а – оппаньки! – все кругом закрыто. Почему? А потому что выходной по случаю государственного праздника – Дня России. Лишний раз не пойти на работу в июне, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете – то есть, независимости – как истинно народный радостный праздник вроде Нового года, 8 марта, Дня Победы и даже Дня основания пионерской организации? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами?

            Не будем ориентироваться на дачников, которым любой свободный день – повод для хорошего шашлыка. Как, впрочем, и на тех, кому отмечать 12 июня положено по должности или роду занятий – в их радостях и печалях по поводу этого дня заложены заработок, премии или, наоборот, выговоры. Не станем смотреть и на школьников, студентов и курсантов – им маршировать, участвовать в придуманных педагогами флешмобах  и т.д. Профессиональным оппозиционерам в этот день тоже хватает занятий.

            Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Увы, мы вряд ли найдем тут фотографии праздничных столов и споры о том, как готовится специальное праздничное блюдо. Не найдем и ностальгических фотографий в духе «я голосую за Ельцина 12 июня 1991 года» (Декларация о суверенитете России была принята годом раньше, а выборы первого президента независимой России специально назначили на этот день; так что, можно сказать, дата получилась двойная). Зато найдем множество порочащих официальные мероприятия (особенно с участием детей) фотографий, демотиваторов и прочих мемчиков – это у так называемых либералов. И не меньшее количество в ту же цену остроумия у «патриотов», но уже насчет акций, пикетов и прочих протестных действий их политических оппонентов.

            Найдем и немыслимое количество размышлений об особом пути России – в бездну или в горние выси – это зависит от личного вкуса автора. Ну и, конечно же, о том, что мы потеряли 12 июня 1990 года, или что обрели. Эти пространные и, по большей части, одинаковые, вне зависимости от положительного или отрицательного знака, посты вызовут предсказуемые мелкие хайпы – ну, а что еще делать летним днем на пляже или в огороде со смартфоном в руках? В общем, ничего интересного.

            Но на мой взгляд, 12 июня в неловком положении оказываются и условные патриоты-охранители, и условные либералы-борцы с режимом. У них должен возникать тяжелый когнитивный диссонанс.

            Фото: Донат Сорокин/ТАСС

            Патриот-имперец не может не славить Россию при любых обстоятельствах. Но ведь Декларация о независимости России и последовавшее через год избрание Бориса Ельцина президентом России разрушили любимую, созданную дедами, империю, положили начало – в том числе и чисто календарное – «лихим девяностым», в которые, как принято теперь считать, именно патриоты испытывали лютый голод, холод и прочие ужасы геополитической катастрофы. Чему уж тут радоваться? Но и скорбь как-то неуместна.

            У либерала, живущего в «проклятой России», проблемы ровно противоположные: 12 июня 1990-го де-юре начался процесс развала СССР, то есть, в их мифологии, «тюрьмы народов», через год избрали Ельцина и начались «святые девяностые» – годы абсолютной свободы, веселья и строительства капитализма. То есть, 12 июня должно стать днем искренней душевной радости для каждого, кому не нравилось то, как жили советские граждане. Но как отмечать государственный праздник – не вместе же с «продажными чиновниками, коррумпированными силовиками, путинскими пропагандистами» и другими фольклорными персонажами? Не вывешивать же у себя на балконе флаг России?!

            Что же остается делать? Поехать на дачу – не давшую умереть с голода или, наоборот, прикупленную в те лихосвятые годы – пожарить шашлык, искупаться, погулять по лесу поиграть с детишками. Главное – ни в коем случае не заглядывать в соцсети. Там уже очень много лет одно и то же.

            А праздник – это всегда хорошо, какой бы смысл мы лично в него ни вкладывали. С Днем России!


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