День России как повод ничего не говорить

Почти каждый год я и многие мои знакомые попадают в дурацкую ситуацию: планируют какие-то важные дела на 12 июня, а – оппаньки! – все кругом закрыто. Почему? А потому что выходной по случаю государственного праздника – Дня России. Лишний раз не пойти на работу в июне, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете – то есть, независимости – как истинно народный радостный праздник вроде Нового года, 8 марта, Дня Победы и даже Дня основания пионерской организации? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами?

Не будем ориентироваться на дачников, которым любой свободный день – повод для хорошего шашлыка. Как, впрочем, и на тех, кому отмечать 12 июня положено по должности или роду занятий – в их радостях и печалях по поводу этого дня заложены заработок, премии или, наоборот, выговоры. Не станем смотреть и на школьников, студентов и курсантов – им маршировать, участвовать в придуманных педагогами флешмобах и т.д. Профессиональным оппозиционерам в этот день тоже хватает занятий.

Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Увы, мы вряд ли найдем тут фотографии праздничных столов и споры о том, как готовится специальное праздничное блюдо. Не найдем и ностальгических фотографий в духе «я голосую за Ельцина 12 июня 1991 года» (Декларация о суверенитете России была принята годом раньше, а выборы первого президента независимой России специально назначили на этот день; так что, можно сказать, дата получилась двойная). Зато найдем множество порочащих официальные мероприятия (особенно с участием детей) фотографий, демотиваторов и прочих мемчиков – это у так называемых либералов. И не меньшее количество в ту же цену остроумия у «патриотов», но уже насчет акций, пикетов и прочих протестных действий их политических оппонентов.

Найдем и немыслимое количество размышлений об особом пути России – в бездну или в горние выси – это зависит от личного вкуса автора. Ну и, конечно же, о том, что мы потеряли 12 июня 1990 года, или что обрели. Эти пространные и, по большей части, одинаковые, вне зависимости от положительного или отрицательного знака, посты вызовут предсказуемые мелкие хайпы – ну, а что еще делать летним днем на пляже или в огороде со смартфоном в руках? В общем, ничего интересного.

Но на мой взгляд, 12 июня в неловком положении оказываются и условные патриоты-охранители, и условные либералы-борцы с режимом. У них должен возникать тяжелый когнитивный диссонанс.

Патриот-имперец не может не славить Россию при любых обстоятельствах. Но ведь Декларация о независимости России и последовавшее через год избрание Бориса Ельцина президентом России разрушили любимую, созданную дедами, империю, положили начало – в том числе и чисто календарное – «лихим девяностым», в которые, как принято теперь считать, именно патриоты испытывали лютый голод, холод и прочие ужасы геополитической катастрофы. Чему уж тут радоваться? Но и скорбь как-то неуместна.

У либерала, живущего в «проклятой России», проблемы ровно противоположные: 12 июня 1990-го де-юре начался процесс развала СССР, то есть, в их мифологии, «тюрьмы народов», через год избрали Ельцина и начались «святые девяностые» – годы абсолютной свободы, веселья и строительства капитализма. То есть, 12 июня должно стать днем искренней душевной радости для каждого, кому не нравилось то, как жили советские граждане. Но как отмечать государственный праздник – не вместе же с «продажными чиновниками, коррумпированными силовиками, путинскими пропагандистами» и другими фольклорными персонажами? Не вывешивать же у себя на балконе флаг России?!

Что же остается делать? Поехать на дачу – не давшую умереть с голода или, наоборот, прикупленную в те лихосвятые годы – пожарить шашлык, искупаться, погулять по лесу поиграть с детишками. Главное – ни в коем случае не заглядывать в соцсети. Там уже очень много лет одно и то же.

А праздник – это всегда хорошо, какой бы смысл мы лично в него ни вкладывали. С Днем России!