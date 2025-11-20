Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

В последние недели Литва усилила и без того агрессивную приграничную политику по отношению к России и ее ближайшему союзнику – Белоруссии. По надуманному поводу закрывалось движение через границу Белоруссии и Литвы. Вновь звучат забытые было угрозы полностью перекрыть сухопутный транзит в Калининградскую область. Прекращены нефтяные перевозки в российский эксклав компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

К той же серии провокаций, осуществляемых странами Прибалтики по отношению к Калининградской области, относятся и регулярные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями. Сначала в сентябре скандал на эту тему пыталась раскручивать Эстония, в октябре к ней присоединилась Литва.

Самым серьезным заявлением в этом ряду является угроза перекрытия транзита в Калининград. Однако можно быть уверенными, что прямо сейчас ее реализация невозможна – и в то же время она возможна во вполне обозримом будущем.

Дело в том, что транспортная блокада Калининграда – такой же последний довод, как, например, объявление войны. В отличие от разнообразных санкций и ограничений, которые уже действуют, эта мера может быть применена один-единственный, первый и последний раз. Блокада Калининградской области вынудит Россию принимать ответные шаги такого масштаба, от которых наша страна доселе воздерживалась.

В обновленной российской ядерной доктрине сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Сложно понимать это иначе, как прямое указание на то, до какой степени решительным будет ответ России на любой шаг по блокаде Калининградской области. Поэтому, несомненно, никакого самостоятельного решения Литвы по полному прекращению железнодорожного транзита в Калининград мы никогда не увидим.

Но что мы видим прямо сейчас – то, как идет милитаризация Европы. Особенно в Прибалтике, и особенно – оснащение соседних с Россией стран НАТО ударными видами вооружений. Это не системы ПВО и далеко не только минные поля. Польша создает крупнейший в Европе «танковый кулак» и в целом самую сильную в ЕС армию. В Прибалтике закупают ракетные комплексы, предназначенные для массовых высокоточных и дальнобойных ударов – американские HIMARS, южнокорейские К-239 Chunmoo. Это чистейший инструмент внезапной агрессии, и прежде всего направленной на Калининградскую область. Инструмент нового европейского блицкрига.

Мы видим, как Европа выделяет гигантские средства на перевооружение своих армий, возрождает воинскую повинность, готовит порты к масштабному приему военных грузов из США, создает «военный шенген». А главное – ведет активную пропагандистскую кампанию, создавая из России и русских образ врага. Которого не жалко уничтожить в любую секунду – просто за то, что он «представляет угрозу». Последним эпизодом такого рода стали страшилки о том, будто бы Россия запускает беспилотники над Данией, Норвегией, Швецией, Германией и даже Бельгией. Угрожает военным базам и срывает гражданское авиасообщение. Европа, таким образом создает инструмент агрессии, придумывает оправдание агрессии, мобилизует свое население на участие в этой агрессии.

На данный момент, однако, Европа к военным действиям не готова. Ни политически, ни технически, ни организационно. Процесс подготовки к агрессии против России ведется активно, но от завершения он еще довольно далек. Зато понятен безошибочный признак того, в какой момент Запад будет готов напасть на Россию, и своими угрозами Литва об этом нам в очередной раз напомнила.

Таким признаком станет не только выход европейских военных заводов на проектную мощность. Не только наращивание количества и полное укомплектование личным составом бригад и дивизий или объявление всеобщей мобилизации во всех странах НАТО.

Главным индикатором окажется тот самый наиболее радикальный шаг и последний довод – введение полной сухопутной блокады Калининградской области со стороны Литвы. Которая, несомненно, будет синхронизирована с блокадой морской – Эстония и Финляндия не скрывают, что активно готовятся к этому.

Страны Прибалтики не самостоятельны – ни в составе НАТО, ни в составе ЕС. Они не будут идти на столь самоубийственные авантюры, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не увидят, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

Поэтому прямо сейчас самый западный форпост России в безопасности. И поэтому мы обязаны быть готовы защитить его, как и всю нашу страну – сразу, как только возникнет реальная угроза блокады Калининграда.