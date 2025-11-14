Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
Минобороны Литвы сообщило о создании «коридоров военной мобильности» НАТО
Восемь европейских государств – членов НАТО утвердили соглашение об организации коридоров для военной мобильности, которые затронут весь регион Центральной и Северной Европы, сообщило министерство обороны Литвы.
Восемь стран – членов НАТО договорились создать в Европе «коридоры военной мобильности», передает ТАСС.
Как поясняют в литовском военном ведомстве, проект затронет территории Центральной и Северной Европы, охватив Бельгию, Германию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Словакию и Чехию.
«Весь регион Центральной Европы и Северной Европы охватят единые установки в сфере военной мобильности. Особенно важным ее фактором будут межгосударственные коридоры», – заявили в Минобороны Литвы. В рамках соглашения военные и транспортные ведомства этих стран приступят к унификации нормативов для быстрого перемещения войск и техники.
Стороны планируют использовать существующий «коридор военной мобильности» между Нидерландами, Германией и Польшей в качестве основы для дальнейшего расширения на запад через Бельгию и Люксембург, а также на восток через Литву, Чехию и Словакию. В зоне этих коридоров страны будут применять унифицированные процедуры и правила пересечения границ, вести совместный контроль и обмен информацией.
Кроме того, синхронизируется развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры, необходимой для военных нужд. Реализацию проекта будут финансировать как за счет национальных бюджетов, так и при поддержке специальных фондов ЕС.
