Минобороны Литвы сообщило о создании «коридоров военной мобильности» НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восемь стран – членов НАТО договорились создать в Европе «коридоры военной мобильности», передает ТАСС.

Как поясняют в литовском военном ведомстве, проект затронет территории Центральной и Северной Европы, охватив Бельгию, Германию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Словакию и Чехию.

«Весь регион Центральной Европы и Северной Европы охватят единые установки в сфере военной мобильности. Особенно важным ее фактором будут межгосударственные коридоры», – заявили в Минобороны Литвы. В рамках соглашения военные и транспортные ведомства этих стран приступят к унификации нормативов для быстрого перемещения войск и техники.

Стороны планируют использовать существующий «коридор военной мобильности» между Нидерландами, Германией и Польшей в качестве основы для дальнейшего расширения на запад через Бельгию и Люксембург, а также на восток через Литву, Чехию и Словакию. В зоне этих коридоров страны будут применять унифицированные процедуры и правила пересечения границ, вести совместный контроль и обмен информацией.

Кроме того, синхронизируется развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры, необходимой для военных нужд. Реализацию проекта будут финансировать как за счет национальных бюджетов, так и при поддержке специальных фондов ЕС.

Евросоюз создает так называемый военный Шенген для быстрого перемещения войск.