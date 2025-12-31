«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.0 комментариев
Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило свое существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей <…>. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Напомним, 21 ноября 2024 года президент Владимир Путин сообщил о применении российскими военными новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.