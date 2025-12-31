Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей <…>. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», – цитирует Лукашенко ТАСС.

Напомним, 21 ноября 2024 года президент Владимир Путин сообщил о применении российскими военными новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.