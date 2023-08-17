Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

«Мы воюем на Украине неправильно». Такими словами можно описать лейтмотив ряда высказываний о ходе спецоперации, звучавших в последнее время и среди обывателей, и в профильных Telegram-каналах, и даже из уст некоторых военных экспертов.



Неправильно – это, и с их точки зрения, как? А вот как. Россия не взрывает мосты через Днепр. Не подвергает Киев ковровым бомбардировкам. Не уничтожает «Кинжалами» бункер Зеленского. Не мобилизует на фронт миллионы солдат. Некоторые даже возмущены тем, что Россия сдерживается от применения тактического ядерного оружия.

Опустим шутки про диванную аналитику. Однако перед нами типичная аберрация сознания. Искажение, навеянное кинохроникой времен Великой Отечественной. И даже, может быть, всей традиционной интерпретацией истории нашей великой страны.

Все эти люди трактуют происходящее как грандиозную битву за выживание русского народа. На самом же деле перед нами ровно то, что предельно ясно обозначил Верховный главнокомандующий, – специальная военная операция. Не более и не менее.

Да, России на Украине противостоит коалиция десятков стран Запада. Наемники и консультанты, разведчики и инженеры. Поставки военной техники и боеприпасов на десятки миллиардов долларов. Шельмование России, ложь и пропаганда во всех западных СМИ.

Однако несмотря на все на это – в нашей стране не проведена тотальная мобилизация. Не поставлен каждый к станку на военном заводе. Исправно функционируют экономика, транспорт, торговля. Люди свободно путешествуют, заботятся о своих семьях. И близко нет ни малейшей угрозы финансовой катастрофы, голода и разрухи. Наоборот! В стране наблюдается стремительный рост промышленности и ВВП. Росстат показывает рост реальных доходов населения и зарплат.

Перед нами, повторим, именно спецоперация – не война. Ограниченное военное вмешательство ради выполнения четко объявленных и необходимых для нашей страны задач. Посильных и народу, и государству, заметим. Не выходящих за пределы возможного.

И среди этих задач нет и быть не может ни тотального уничтожения Украины (и украинского народа тем более), ни превращения в пыль русских городов, расположенных на территории бывшей УССР. Нельзя уподобляться нацистским выродкам – ни времен Великой Отечественной, ни сегодняшним, сидящим в русском городе Киеве. Надо оставаться людьми.

Это киевский режим насильно сгоняет последних мужчин на фронт. Гонит своих солдат на убой. Использует тактику выжженной земли. Прикрывается мирным населением, обстреливая жилые кварталы российских городов. Взрывает мосты и дамбы.

Задача же России ровно противоположная. Закончить начатый не нами военный конфликт. Беречь, а не уничтожать. И прежде всего беречь собственных, наших родных солдат. Создавать, а не разрушать. Объединять, а не разделять. Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

Мы обязательно победим. Украина будет освобождена от оккупации неонацистским режимом. Запад рано или поздно, но откажется и от поддержки Зеленского, и от противостояния с крупнейшей на планете ядерной державой. Задачи спецоперации будут полностью выполнены, и сама спецоперация будет закончена – и она должна быть закончена так, чтобы и новые российские территории, и новая, возрожденная Украина могли быть восстановлены как можно быстрее. А значит, Россия воюет на Украине исключительно правильно, что бы ни говорили на этот счет некоторые аналитики.