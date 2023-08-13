Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

Официальный англоязычный спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло, бывшая до 2019 года Майклом Джоном Эштоном, высказалась недавно в соцсетях со всей отпущенной ей откровенностью, что, мол, мы (украинцы) – люди, а они (русские) – практически наверняка нет.

Об этом же, кстати, лет 80 тому назад писал в своих дневниках Геббельс. О том, что русские – не народ в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные животные черты. В качестве аргумента к этому тезису Гиммлер говорит, что наши солдаты не сдаются, «что является модой в Западной Европе, когда полностью окружены», но продолжают бороться, пока не падут убитыми.

Любопытно, что и Геббельсу уже тогда, в 1942 году, явно не по себе было при мысли об отваге и стойкости русских. Именно эти качества казались ему «нечеловеческими» и вызывали ужас.

Майкл-Сара значительно примитивнее. Она далека от того, чтоб даже в извращенной форме отдать должное противнику. Зато убеждена в изначальной «прогрессивности» всего того, что исходит из ее уст. Очень удобно: «актуальная повестка» на ее стороне, а несогласные или подсмеивающиеся ретрограды легко могут быть отменены и вычищены из социальной дискуссии.

Действительно, лучшего спикера, чем гражданка Эштон-Чирилло, украинской теробороне нельзя было и выдумать. «Украина – це Европа», тут уж не поспоришь.

Нацистские высказывания Майкла-Сары, почти дословно перекликающиеся со словами Геббельса, были восприняты как нечто совершенно естественное на Западе и тем более на Украине. Больше того, вместе со всей трансгендерной проблематикой, героизацией меньшинств и проукраинской истерикой они легко ложатся в леволиберальную повестку как таковую. Люди стоят за правила, идеальное послушание надгосударственному корпоративному менеджменту (то есть за демократию в их понимании) – против диктатуры и тирании. В этой извращенной логике русские – не люди, для исправления ситуации требуется их уничтожение – и тогда правила восторжествуют. Даже удивительно, как легко левый либерализм и нацизм сошлись в одной точке, стоило только России встать на защиту своих исторических интересов.

Тут на самом деле длинный исторический ряд.

Они испугались России в XIX веке – и подготовили революцию 1917 года, не считаясь с тем, какую опасность несет социальная дестабилизация их собственным государствам. Дело почти удалось. Но на смену «демократическому Временному правительству» пришли большевики, и из пепла Российской империи восстал СССР, который оказался сильней, заряженней и опасней. На большевиков ушел еще почти век. Вторая мировая война, корейская эпопея, Вьетнам, Афганистан. Правда, смешанная с ложью, шпиономания, смута.

И вот они наконец «победили в холодной войне» и – казалось – почти научили русских «играть по правилам» в 1990-е годы. А тут вновь Россия заявила о каких-то особенных претензиях, правах и интересах. Просто ваньки-встаньки какие-то. Впору прийти в отчаяние. Точно уж не такие же люди, как они. К тому же трансгендерных переходов не одобряют. Не дают детям в семилетнем возрасте права выбора пола. Ретрограды и мракобесы. Такие персонажи, как Майкл-Сара Эштон-Чирилло, никак не могут принадлежать вместе с агрессивными ретроградами и мракобесами к одному классу существ. Осознают это и точно формулируют.

Так что дело в индивидуальном выборе.

У ненависти Эштон-Чирилло к России типичные леволиберальные корни. Еще будучи Майклом, она в 2017 году побывала в Прибалтике и вещала оттуда, рассказывая о своей острой неприязни к России. Уже как Сара, в 2022-м, записалась в крымско-татарский националистический батальон ВСУ и дослужилась до сержанта. В этом году в феврале была ранена в ЛНР. Теперь больше не воюет, только разговаривает. Но тот антисоветско-русофобский коктейль (прибалтийский нацизм, крымско-татарский национализм, украинское «москаляку на гиляку»), который готовят наивной аудитории существа подобного типа, представляет собой очень специфическое пойло, жидковатое даже по отношению к нацистской риторике.

Как мы хорошо знаем, в основании ксенофобии нацистов в дни Третьего рейха лежала псевдонаучная расовая теория. При всей своей абсурдности и мифологичности, она могла быть всё же оспорена и верифицирована с позиций естественной науки.

Нынешние же украинские радикалы и ненавистники России целиком и без остатка погружены в область сумеречной мифологии. Как это ни покажется странным, они действительно считают себя персонажами то ли Толкиена, то ли Льюиса, то ли Сапковского. В их сознании противник (то есть мы) – существа другого рода и происхождения. Это своего рода помутнение сознания, опьянение, сродни наркотическому. Ну и, естественно, никакие попытки понять других существ, принять их логику, испытывать к ним сострадание в такой мифологической системе не предусмотрено. Лишь «ненависть к России», которую во всех видах и изводах транслирует Майкл-Сара и близкие ей персонажи. Выбить людей из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

А уж кто в нынешнем противостоянии «люди», а кто иные существа – в конечном счете вопрос о терминах, о самом понимании человеческого в человеке. Иногда, глядя на Сару и ее коллег, можно представить себе, что антропологическая проблема существует. Никто ведь в точности не знает, как обстоят дела с гендерным переходом у злых эльфов.