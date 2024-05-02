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    Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    @ hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

    2 мая 2024, 08:50 Мнение

    Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

    Андрей Колесник Андрей Колесник

    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы

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    Конфликт между Россией и Западом – только отчасти политический, экономический и военный. Главная суть конфликта, обостренным выражением которого и стала украинская спецоперация, – в морали.

    В этой связи особенно симптоматична реакция Запада на недавнее празднование 300-летия Канта в России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Москву в «присвоении Канта и его работ» и заявил, что Москва «не имеет ни малейшего права ссылаться на Канта».

    Кант – один из главных европейских мыслителей о философии морали. Если приложить его размышления к текущим событиям, легко увидеть, что Россия как политический игрок действует в полном соответствии с кантианскими принципами.

    Философия Канта базируется на идее единого морального закона для всех: для каждого из людей и их сообществ, для бизнеса и для государств. Моральный закон должен действовать, по мысли Канта, в любое время в любой точке Вселенной, как и законы физические. Моральный закон нужен для того, чтобы всегда и стопроцентно отличать добрые поступки от злых, правильные – от неправильных. В любых обстоятельствах: в личной жизни, в политике и даже на войне.

    Разница между физикой и моралью (по Канту) лишь в том, что физические законы действуют от начала времен автоматически, а соблюдение закона морального зависит от свободной воли каждого человека. И чем более этот человек разумен, тем в большей степени он будет расположен сделать свободный выбор в пользу соблюдения такого закона.

    Кроме того, для Канта имеют значение не действия сами по себе, но в первую очередь намерения, лежащие в основе этих действий. От намерений, по Канту, зависит то, как именно трактовать те или иные действия – как добро или как зло.

    Намерения России благородны: мир и благополучие на территории от Лиссабона до Владивостока. Единая система торговли и безопасности для всей Евразии. «Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности других», – говорил в полном соответствии с этим кантианским принципом президент России. Равные права и возможности для всех на одном континенте и за его пределами.

    Намерения России – установить мир на территории бывшей УССР, остановить текущую вот уже десять лет гражданскую войну. Обеспечить опять-таки единые права для всех граждан Украины – в том числе права ее русских жителей на русский язык, православную веру и политическое представительство. «Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить», – подчеркивал  Путин.

    Намерения Запада противоположны: разделить пространство Евразии на своих и чужих. Например, на тех, кто входит в НАТО и ЕС, и тех, кто не входит. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления западных лидеров, чего стоят только слова Борреля о «европейском саде» в окружении «джунглей». У людей внутри этих блоков и людей снаружи – по мысли самого Запада – разные права, разные обязанности, разные гарантии. И главное, между ними – непреодолимая граница, тот самый, провозглашенный когда-то еще Черчиллем «железный занавес».

    Это Запад в свое время придумал расизм и разделение человечества на людей разных сортов. И сама эта идея об исключительности Запада, о «сияющем граде на холме», мессианские представления о превосходстве Запада перед всем остальным миром обретают особенное значение именно в контексте размышлений Канта о философии морали.

    Знаменитый «категорический императив» Канта базируется на отсутствии любых исключений. Он диктует, что каждый должен применять к себе те правила, которые он желает, чтобы применялись к нему самому. Категорический императив продолжает христианский принцип «и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Зло не может быть наказуемым в одном случае – и безнаказанным в другом. Исключения подрывают сам принцип морального взаимодействия людей и сообществ.

    Однако именно Запад каждый день демонстрирует всему миру ровно противоположное: подход, получивший остроумное название «это другое». Он означает: нам, Западу, можно, а всем остальным – нельзя. Те самые двойные стандарты. Этот же принцип исключительности в свое время заимствовал и стал практиковать киевский режим: то, что можно украинским националистам, нельзя сторонникам дружбы с Россией. 

    В контексте текущих событий это противоречие выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, вспоминая агрессию НАТО против Югославии: «Если бы тогда, после Белграда, для всего мира был сделан вывод, после односторонних действий американцев, англосаксов, натовцев, то [таких событий] на территории Украины, на территории российских регионов, наверное, бы не было…. Тут же задаешься вопросом: а почему, к примеру, Косово – это было право на самоопределение, а Донбасс – это нарушение территориальной целостности страны?».

    Таким образом, именно Россия, а не Запад является сегодня истинной наследницей кантианской философии морали. В то время как Запад, породивший Канта, эти моральные принципы предал.

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