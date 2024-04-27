  • Новость часаОдин этаж аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На «передке» есть только сейчас
    Правда и победа
    27 апреля 2024, 11:54 Мнение

    На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку
    На Западе опубликован «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    Иванов за время работы в МО купил огромный дом и раритетный лимузин
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины

    Сложно рассказывать о поездке в зону СВО после того, как побывала в располаге у бойцов, командир которых подарил тебе шикарный букет цветов, накормил и встретил как родную, а на другой день узнала, что у него в подразделении несколько «двухсотых» и «трехсотых». Ты просто боишься уточнить, пила ли чай с кем-то из них или нет. Хочется закрыть глаза и сделать вид, что ты этого не слышала. Как в детстве: не вижу – значит, меня нет. Не слышу – значит, живой.

    Я не хочу знать, кто из этих ясноглазых ребят погиб. Кто лежит с серьезными ранениями. Пусть они все останутся такими же красивыми в моей памяти. Открытыми и смущенными – после похвалы их полевого рассольника.

    В углу – коробка с котятами и их полосатая мама Тигрюля, которую когда-то вывезли еще с Херсонщины. Найденная совсем маленькой, она сейчас живет с парнями и делит их быт за сотни километров от дома, где чуть не погибла. Почти в каждой располаге, где мы были – коты и собаки. С подбитыми глазами, травмированные или здоровенькие, как в уютной квартире вдалеке от войны. Многие привезены из других далеких мест, а где-то просто прибились местные. И везде их кормят и ласкают. Дают трогательные имена.

    – Почему Кефир?
    – Потому что черный, очевидно же.

    Дорога на Попасную – красная. Сделана из битого кирпича от разбитых в ходе боевых действий летом 2022 года домов. Обычных домов, где жили люди. Попасная вся разрушена. Сплошные руины домов и покореженные машины, сквозь которые уже проросли тюльпаны и трава. Остовы стен, среди которых цветут яблони, стоит запах сладкой сирени – и опасно ходить везде. То мины, то растяжки, то FPV-дроны над головой. Обманчивая весенняя листва скрыла город.

    Машину, побывавшую в Попасной, видно сразу. Особенно после дождя – вся в красной кирпичной пыли и такого же цвета грязи. Длинный путь из красного кирпича. В Изумрудный город, которого нет. Город-призрак, где мимо гоняют «Тигры», БМП, танки и просто «Нивы», поднимающие алую пыль, через которую не видно ничего. Лишь дыры в асфальте в самый последний момент, когда подвеска от машины предсмертно крякает, и встречные фары разбитых «буханок», на которых везут усталых бойцов с позиций.

    Бесконечные блокпосты и бетонные треугольники, которые в Донбассе называют «линией Вагнера», обвитые колючей проволокой. «Вы кто? Куда? Зачем?». Мы покорно протягиваем документы и убираем камеры. Уже километров за 30 до передовой детектор дронов хрипит, сигнализируя разные виды БПЛА над тобой. Они летают просто везде. Китайские «Мавики», американские «Аутели» и бесконечные FPV-дроны, так называемые камикадзе. Технологии войны не просто изменились, они уже бегут впереди нас всех.

    Чем ближе к фронту, тем спокойнее бойцы. Тем люди живее и более открытые. Чем больше заслуг и медалей, тем меньше вероятности, что ты об этом узнаешь. Чем ближе смерть, тем подлиннее жизнь.

    Вы стоите под звездным небом и договариваетесь через два дня встретиться, и вот он звонит на другой день и говорит, что дорога простреливается и ехать опасно. И в тот же день на этой трассе чью-то волонтерскую машину цепляет FPV-дрон. На «передке» (более частое употребление понятия ЛБС – линия боевого соприкосновения) ничего нельзя откладывать на завтра, есть только сейчас.

    Мы встречаемся с бойцами, чтобы они нас смогли провести в пункт Б, чтобы передать коптеры одному из подразделений. И вот их нет час, два, а никакой связи нет и не может быть. Тишина, лишь пищит детектор дронов, а мимо пролетают на огромной скорости «Уралы» с жирными Z на кузове. И ты гадаешь – перепутали точку или... А вот без «или». Просто перепутали точку – пусть будет так. И через несколько часов выдыхаешь. Перепутали. Спасибо, Боже!

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность, любопытство, любовь. Все удесятеряется.

    Взрослый мужчина, воин с множеством ранений, возит на огромном «Тигре» маленького плюшевого медвежонка, которого когда-то нашел под обломками дома, после чего постирал его, и медвежонок уже намотал тысячи километров по войне и стал талисманом.

    Ты сидишь в подвале и гладишь маленьких котят, лежащих в коробке, заботливо застеленной мягким одеялом. «Возьмите одного, таких красивых еще поискать».

    Пусть они все вернутся домой!

    С победой.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США
    Президенту Польши велели не обсуждать возможное размещение ЯО в стране
    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    Ведущие пловцы мира собрались подать в суд на WADA

    Почему рост экономики мешает Банку России снижать ставку

    Центробанк третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%, чем одновременно раздражает бизнес и сдерживает инфляцию. Однако ситуация такова, что долгожданного снижения ставки в этом году можно так и не дождаться. В худшем случае может потребоваться даже повышение ставки. Что мешает Банку России смягчиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

    Перейти в раздел

    Abrams уехали с линии фронта за «мангалами»

    ВСУ выводят американские танки Abrams с линии фронта. И Украина, и Штаты признают их неэффективность на поле боя: из 31 машины, поставленных США в зону СВО, российским военным удалось ликвидировать пять. Бронетехника фактически не обладает средствами защиты от беспилотников ВС РФ. Какой будет судьба Abrams на Украине и сможет ли противник модернизировать их для дальнейшего использования? Подробности

    Перейти в раздел

    Дружественные России страны унизили США в Африке

    Весьма обидную пощечину получили США в Африке: одна из стран региона Сахеля, Чад, приказала вывести со своей территории американский военный контингент, а другая, Нигер, ведет об этом переговоры. Причем Чад обставил вывод американских солдат в максимально унизительной форме. Что означает происходящее с точки зрения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............