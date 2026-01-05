Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.5 комментариев
Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова ради оружия НАТО
В Молдавии несколько армейских подразделений уже заменили автоматы Калашникова на оружие западного образца, что связано с переходом на стандарты НАТО.
Как передает ТАСС, министр обороны Анатолий Носатый сообщил о постепенном отказе молдавской армии от автоматов Калашникова и переходе на вооружение под калибр НАТО.
«Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия», – заявил Носатый в эфире радио «Молдова 1».
В этом году молдавское правительство утвердило новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой безопасности страны.
Предусмотрено увеличение военных расходов до 1% ВВП, а численность вооруженных сил вырастет на 30% и достигнет 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских специалистов.
Документ также предполагает перевооружение и переход к стандартам ЕС и НАТО, а также укрепление военного сотрудничества с Украиной.
Против роста военных расходов и милитаризации на фоне экономических трудностей выступает парламентская оппозиция. Усиление оборонного потенциала вызывает обеспокоенность у властей Гагаузии, непризнанного Приднестровья и России, которая продолжает миротворческую миссию на берегах Днестра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии уведомили Россию о денонсации межправительственного соглашения, которое являлось правовой основой для функционирования Русского дома.
