День России запомнится красочными видеопредставлениями

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13 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Американцы дождались своего 1937 года

Сергей Мардан, публицист
В США идет поиск внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века. Подробности...

Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Хомячководам граждане не нужны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас неважно, выступаете ли вы за поправки в Конституцию или являетесь их противниками. Все граждане России обязаны прийти на участки и выразить свое мнение в бюллетенях. Те, кто останутся дома, вполне могут считать себя хомячками. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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    Расизм в голливудских фильмах

    Хозяин Грузии стал агентом Путина

    Определился главный соперник Лукашенко

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      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага - как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото - дом правительства России в Москве
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
          • Выиграть выборы

          • Проиграть выборы

          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

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              На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?

              День России запомнится красочными видеопредставлениями

              В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага - как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото - дом правительства России в Москве  (фото: )
              В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага - как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото - дом правительства России в Москве  (фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС)
              Кремлевская стена также была украшена изображением российского флага  (фото: Xinhua/Keystone Press Agency)
               (фото: Dmitry Astakhov/Reuters)
              Екатеринбург. Вид с крыши здания городской администрации на площадь 1905 года во время акции "Свет России" в честь Дня России. Около 1000 профессиональных осветительных приборов были объединены общим контролем управления для светового шоу в цветах флага России  (фото: Донат Сорокин/ТАСС)
              Красноярский край. Вид на надпись "Россия", нанесенную ко Дню России, на Саяно-Шушенской ГЭС. Размеры надписи - 570 метров в длину и 52 метра в высоту; надпись рисовали 15 художников, а технический персонал станции, обеспечивал безопасность работ  (фото: пресс-служба ОНФ/ТАСС)
              "Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника", — говорится в заявлении администрации башни в твиттере  (фото: @Burj Khalifa/twitter.com)
              Воздушный шар с 300-метровым флагом РФ, запущенный с Соборной площади в Белгороде в рамках празднования Дня России  (фото: Антон Вергун/РИА Новости)
              Девушка на праздничном концерте "Мы - вместе!" на Красной площади в Москве, посвященном празднованию Дня России. Зрителями на концерте стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса  (фото: Евгений Одиноков/РИА Новости)
              Коммунальный мост через реку Енисей в праздничной иллюминации в честь Дня России в Красноярске  (фото: Илья Наймушин/РИА Новости)
              Останкинская телебашня, подсвеченная цветом триколора ко Дню России  (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

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              День России запомнится красочными видеопредставлениями

              В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага - как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото - дом правительства России в Москве
              Подробности...

              Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

              Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
              Подробности...

              Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

              Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
              Подробности...

              Скончался актер Михаил Кокшенов

              На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

              В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

              В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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              В России отметили день пограничника

              28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

              Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

              Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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              Москвичи массово вышли на работу

              В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

              Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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              Как Европа выходит из самоизоляции

              Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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              Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

              В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              Россия борется с коронавирусом

              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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              Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

              В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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