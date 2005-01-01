Россиянам все больше близок смысл Дня России

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12 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:38  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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          Россиянам все больше близок смысл Дня России

          День России – это хороший повод выразить любовь к своей стране   12 июня 2018, 16:56
          Фото: admnvrsk.ru
          Текст: Андрей Резчиков

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          Страна отмечает День России. Поздравления пришли из Кремля, Белого дома и даже с космической орбиты. Праздник все сильнее начинает ассоциироваться у россиян не только с недавними достижениями, но и со временами Российской империи и даже Древней Руси.

          Вся страна отмечает День России – один из самых молодых государственных праздников. В своем поздравлении президент России Владимир Путин подчеркнул, что силу и славу родины своим трудом и достижениями утверждают именно современники. «Сегодня праздник – День России. И каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня. Создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми», – сказал Путин в Георгиевском зале Кремля на церемонии вручения Госпремий за достижения в гуманитарных и научных областях.

          Путин отметил, что страна богата талантливыми, умными и смелыми людьми, которые «могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного».

          «Сегодня деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого подключиться к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашей страны, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов»,

          – сказал он.

          Премьер-министр Дмитрий Медведев тоже поздравил россиян. «С Днем России!» – написал он в Twitter.

          Поздравлением с борта Международной космической станции порадовал россиян космонавт Олег Артемьев. В публикованном Роскосмосом видео Артемьев пожелал «неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины». «С Днем России!» – сказал Артемьев, добавив, что праздник объединяет всех россиян в единую нацию.

          Торжества проходили по всей стране. В Свердловской области участники патриотического общественного движения Putin Team организовали прыжок парашютистов с национальным флагом. На одном из парашютов было закреплено полотнище с надписью Putin Team и хештегом #деньроссии. «Мы обожаем Россию! Это наша Родина и лучшая страна во всем мире! В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полета», – рассказал парашютист.

          В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре движение Putin Team организовало массовый запуск воздушных змеев. Все желающим раздавали змеев в специальных шатрах. Как пояснил один из организаторов акции, воздушный змей должен стать символом Дня России. «Наше государство растет и развивается, для нас нет препятствий и преград, как и для змея. У Дня России нет официального символа, и мы считаем, что воздушный змей может им стать», – рассказал он.

          «Молодежка ОНФ» порадовала жителей Казани оригинальной акцией «Россия – это мы». Асфальт улиц украшали большие триколоры, в которых все желающие вписывали слова, ассоциирующиеся с понятием «Родина».

          Во многих регионах для губернаторов стало хорошей традицией вручать 12 июня паспорта школьникам. Такой чести удостаиваются только самые прилежные ребята. Примерно 20 школьникам Алтайского края паспорта вручил временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Помимо этого в регионе прошел фестиваль традиционной культуры, который, по словам Томенко, «помогает укреплять нити, связующие настоящее и прошлое, поддерживает тех людей, которые занимаются сохранением и изучением исторического наследия».

          В Красноярском крае врио губернатора Александр Усс вручил паспорта полусотне ребят. «Через пару десятков лет вы будете определять будущее нашего края и страны, и мы надеемся, что оно окажется в надежных руках», – сказал Усс.

          А в Якутии паспорта раздал врио главы республики Айсен Николаев. Документы получили восемь школьников. Он видит в Якутии одного из лидеров развития страны. «Уверен, что у нас для этого есть все: человеческий капитал и богатства недр, крепкие традиции и устремление в будущее. Все вместе мы сможем сделать ее сильной и процветающей, Россию – мощным и авторитетным государством», – сказал Николаев.

          На Юге России колонна из двух с половиной сотен автомобилей и квадроциклов проследовала по Крымскому мосту от краснодарской Веселовки до мемориального комплекса на горе Митридат в Керчи. Инициировала массовый автопробег «Молодая гвардия». Там рассказали, что «для некоторых автопробег стал веселым этапом на пути к побережью Крыма, где россияне запланировали отдых».

          Другой автомобильный флешмоб прошел в Новороссийске, где на плацу у Морского университета имени Ушакова горожане выстроили из машин национальный флаг площадью 600 квадратных метров. Как нетрудно догадаться, в акции участвовали автомобили только цветов российского триколора.

          Одна из самых массовых акций – фестиваль «День России» – прошла в Москве, где торжества начались еще накануне. Было задействовано несколько площадок, прежде всего на площади Революции, Тверской площади, в парках «Сокольники», «Царицыно» и парке Горького. Только в понедельник в фестивале поучаствовало более 650 тысяч человек. Во вторник на площадках играли спектакли по произведениям Чехова и Хармса, пели песни из советских кинофильмов, состоялись концерты групп «Маша и Медведи» и OQJAV, а также прозвучал dj-сет от футболиста Руслана Нигматуллина.

          Сразу в нескольких городах около пяти тысяч молодых людей встретились со своими кумирами – самыми знаменитыми блогерами России. В частности, в Екатеринбурге во встрече участвовали блогеры Брайн Мапс, Катя Клэп, Стинт и Даня Комков. Они рассказывали не только о себе, но и делились секретами успеха, разыгрывали ценные призы. Кульминацией стал массовый флешмоб, на котором все участники раскрасили гигантский флаг России. 

          Точно такие же флешмобы состоялись в Москве и Сочи. В столице со своими подписчиками встретились такие известные блогеры, как Катя Адушкина, Илья Белов и Лиззка, а в Сочи – XO life, Саша Айс, Софа Купер и Никита Златоуст.

          Праздничные мероприятия не обошли стороной авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны, праздничный митинг завершился торжественным маршем личного состава и дефиле с песней военного оркестра. Перед персоналом авиабазы выступили лучшие российские исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы. Для военнослужащих были исполнены популярные эстрадные песни и хореографические номера.

          Опросы социологов показывают, что сейчас примерно половина россиян знают, какой именно праздник отмечается 12 июня. Как указал член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев, еще прошло не так много времени, чтобы каждый знал причины этого праздника. По его словам, за рубежом такого рода праздники насчитывают, как правило, сотни лет.

          «У нас люди постепенно привыкают к этому. В любом случае День России вызывает очень позитивную оценку в обществе. У многих приподнятое настроение. Чем больше будет проходить времени, тем больше людей будут знать о нем»,

          – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

          По его словам, День России прежде всего связан с независимостью и суверенитетом нашей страны. «Это гордость за свою страну, за ее независимость. Это основной посыл этого праздника», – убежден он.

          Григорьев отметил, что сама идея Дня России никак не противоречит взглядам тех, кто ностальгирует по временам Советского Союза. «У людей этот праздник скорее связывается с представлениями о той России, которая была на протяжении многих сотен лет. Он не связан только с Советским Союзом и с нынешней Российской Федерацией. Под этим днем понимают Россию, которая идентифицируется с Древней Русью, с Российской империей и с СССР», – подытожил Максим Григорьев.


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