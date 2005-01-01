Россиянам все больше близок смысл Дня России

Страна отмечает День России. Поздравления пришли из Кремля, Белого дома и даже с космической орбиты. Праздник все сильнее начинает ассоциироваться у россиян не только с недавними достижениями, но и со временами Российской империи и даже Древней Руси.

Вся страна отмечает День России – один из самых молодых государственных праздников. В своем поздравлении президент России Владимир Путин подчеркнул, что силу и славу родины своим трудом и достижениями утверждают именно современники. «Сегодня праздник – День России. И каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня. Создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми», – сказал Путин в Георгиевском зале Кремля на церемонии вручения Госпремий за достижения в гуманитарных и научных областях.

Путин отметил, что страна богата талантливыми, умными и смелыми людьми, которые «могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного».

«Сегодня деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого подключиться к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашей страны, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов»,

– сказал он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев тоже поздравил россиян. «С Днем России!» – написал он в Twitter.

Поздравлением с борта Международной космической станции порадовал россиян космонавт Олег Артемьев. В публикованном Роскосмосом видео Артемьев пожелал «неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины». «С Днем России!» – сказал Артемьев, добавив, что праздник объединяет всех россиян в единую нацию.

Торжества проходили по всей стране. В Свердловской области участники патриотического общественного движения Putin Team организовали прыжок парашютистов с национальным флагом. На одном из парашютов было закреплено полотнище с надписью Putin Team и хештегом #деньроссии. «Мы обожаем Россию! Это наша Родина и лучшая страна во всем мире! В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полета», – рассказал парашютист.

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре движение Putin Team организовало массовый запуск воздушных змеев. Все желающим раздавали змеев в специальных шатрах. Как пояснил один из организаторов акции, воздушный змей должен стать символом Дня России. «Наше государство растет и развивается, для нас нет препятствий и преград, как и для змея. У Дня России нет официального символа, и мы считаем, что воздушный змей может им стать», – рассказал он.

«Молодежка ОНФ» порадовала жителей Казани оригинальной акцией «Россия – это мы». Асфальт улиц украшали большие триколоры, в которых все желающие вписывали слова, ассоциирующиеся с понятием «Родина».

Во многих регионах для губернаторов стало хорошей традицией вручать 12 июня паспорта школьникам. Такой чести удостаиваются только самые прилежные ребята. Примерно 20 школьникам Алтайского края паспорта вручил временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Помимо этого в регионе прошел фестиваль традиционной культуры, который, по словам Томенко, «помогает укреплять нити, связующие настоящее и прошлое, поддерживает тех людей, которые занимаются сохранением и изучением исторического наследия».

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В Красноярском крае врио губернатора Александр Усс вручил паспорта полусотне ребят. «Через пару десятков лет вы будете определять будущее нашего края и страны, и мы надеемся, что оно окажется в надежных руках», – сказал Усс.

А в Якутии паспорта раздал врио главы республики Айсен Николаев. Документы получили восемь школьников. Он видит в Якутии одного из лидеров развития страны. «Уверен, что у нас для этого есть все: человеческий капитал и богатства недр, крепкие традиции и устремление в будущее. Все вместе мы сможем сделать ее сильной и процветающей, Россию – мощным и авторитетным государством», – сказал Николаев.

На Юге России колонна из двух с половиной сотен автомобилей и квадроциклов проследовала по Крымскому мосту от краснодарской Веселовки до мемориального комплекса на горе Митридат в Керчи. Инициировала массовый автопробег «Молодая гвардия». Там рассказали, что «для некоторых автопробег стал веселым этапом на пути к побережью Крыма, где россияне запланировали отдых».

Другой автомобильный флешмоб прошел в Новороссийске, где на плацу у Морского университета имени Ушакова горожане выстроили из машин национальный флаг площадью 600 квадратных метров. Как нетрудно догадаться, в акции участвовали автомобили только цветов российского триколора.

Одна из самых массовых акций – фестиваль «День России» – прошла в Москве, где торжества начались еще накануне. Было задействовано несколько площадок, прежде всего на площади Революции, Тверской площади, в парках «Сокольники», «Царицыно» и парке Горького. Только в понедельник в фестивале поучаствовало более 650 тысяч человек. Во вторник на площадках играли спектакли по произведениям Чехова и Хармса, пели песни из советских кинофильмов, состоялись концерты групп «Маша и Медведи» и OQJAV, а также прозвучал dj-сет от футболиста Руслана Нигматуллина.

Сразу в нескольких городах около пяти тысяч молодых людей встретились со своими кумирами – самыми знаменитыми блогерами России. В частности, в Екатеринбурге во встрече участвовали блогеры Брайн Мапс, Катя Клэп, Стинт и Даня Комков. Они рассказывали не только о себе, но и делились секретами успеха, разыгрывали ценные призы. Кульминацией стал массовый флешмоб, на котором все участники раскрасили гигантский флаг России.

Точно такие же флешмобы состоялись в Москве и Сочи. В столице со своими подписчиками встретились такие известные блогеры, как Катя Адушкина, Илья Белов и Лиззка, а в Сочи – XO life, Саша Айс, Софа Купер и Никита Златоуст.

Праздничные мероприятия не обошли стороной авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны, праздничный митинг завершился торжественным маршем личного состава и дефиле с песней военного оркестра. Перед персоналом авиабазы выступили лучшие российские исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы. Для военнослужащих были исполнены популярные эстрадные песни и хореографические номера.

Опросы социологов показывают, что сейчас примерно половина россиян знают, какой именно праздник отмечается 12 июня. Как указал член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев, еще прошло не так много времени, чтобы каждый знал причины этого праздника. По его словам, за рубежом такого рода праздники насчитывают, как правило, сотни лет.

«У нас люди постепенно привыкают к этому. В любом случае День России вызывает очень позитивную оценку в обществе. У многих приподнятое настроение. Чем больше будет проходить времени, тем больше людей будут знать о нем»,

– сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, День России прежде всего связан с независимостью и суверенитетом нашей страны. «Это гордость за свою страну, за ее независимость. Это основной посыл этого праздника», – убежден он.

Григорьев отметил, что сама идея Дня России никак не противоречит взглядам тех, кто ностальгирует по временам Советского Союза. «У людей этот праздник скорее связывается с представлениями о той России, которая была на протяжении многих сотен лет. Он не связан только с Советским Союзом и с нынешней Российской Федерацией. Под этим днем понимают Россию, которая идентифицируется с Древней Русью, с Российской империей и с СССР», – подытожил Максим Григорьев.