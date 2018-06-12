Молодежь совершила автопробег по Крымскому мосту

Колонна из двух с половиной сотен автомобилей и квадроциклов проследовала в День России по Крымскому мосту от краснодарской Веселовки до Мемориального комплекса на горе Митридат в Керчи.

Инициировала массовый автопробег «Молодая гвардия»: за несколько дней до акции активисты открыли регистрацию для всех желающих присоединиться к праздничной автоколонне. В итоге в акции приняли участие около тысячи автолюбителей, а также представители общественных организаций России и зарубежных стран, передает «Ридус».

По словам организаторов автопробега, некоторые участники акции признавались, что уже бывали на открытии Крымского моста, проехав по нему в числе первых – и хотели повторить этот опыт уже всей семьей, в том числе и с маленькими детьми.

«Были и те, кто хотел встретить День России не традиционно на главной площади своего города, а во время движения по сооружению, которое стало символом единства людей. Многие поделились, что ждали четыре года, чтобы увидеть мост вживую, и акция стала для них одним из поводов для действий. Для некоторых автопробег стал веселым этапом на пути к побережью Крыма, где россияне запланировали отдых», - сообщили в МГЕР.