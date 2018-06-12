Свердловские парашютисты прыгнули в День России с национальным флагом

Во время празднования Дня России в Свердловской области парашютисты прыгнули с флагом страны.

Акция, придуманная участниками патриотического общественного движения Putin Team, прошла на аэродроме «Логиново», передает Regnum.

На одном из парашютов был закреплен флаг России, а на втором – полотнище с надписью Putin Team и хештегом #деньроссии.

«Мы обожаем Россию! Это наша Родина и лучшая страна во всем мире! В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полета! Посвящаем наш прыжок всем патриотам!», – рассказал один из участников прыжка.

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре в День России движение Putin Team организовало массовый запуск воздушных змеев в небо. Все желающие могут получить змея в специальных шатрах, им также помогут его раскрасить и запустить, сообщают «Известия».

Воздушный змей должен стать символом Дня России. «Наше государство растет и развивается, для нас нет препятствий и преград, как и для змея. У Дня России нет официального символа, и мы считаем, что воздушный змей может им стать», – отметил один из организаторов акции.