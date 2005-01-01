Путин вручил в Кремле Государственные премии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле вручение Государственных премий за 2017 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности.

Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой, передает ТАСС.

Говоря о заслугах Антоновой, советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой ранее отметил: «Ее авторитет в мировом и российском музейном сообществе безусловен и безупречен. Но в данном случае, может быть, даже важнее ее беспрецедентное участие в международных связях. Она была одним из тех людей, которые заняли принципиальную позицию по вопросу так называемых перемещенных ценностей. Ирина Александровна всегда отстаивала позицию, что это не трофейное искусство, а спасенные памятники культуры, и позиция получила международную поддержку».

Госпремией в области науки и технологий отмечены сотрудники Центра фотохимии Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин - руководитель центра Сергей Громов, руководитель научного направления Михаил Алфимов и главный научный сотрудник Александр Чибисов. Также лауреатом Госпремии в этой категории стал директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Иван Дедов: награда присуждена ему за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении. Госпремии удостоен и заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Евгений Рогаев за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Госпремии в области литературы и искусства получили генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова (за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия), художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов (за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры), а также художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман (за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства).

Владимир Путин отметил внутреннюю свободу и преданность делу лауреатов Государственной премии. «Искренне благодарю вас, уважаемые лауреаты, за преданность духовным и гуманистическим ценностям, за истинное служение российской культуре, науке, образованию, просветительству», - обратился глава государства к награжденным. По мнению Путина, жизнь лауреатов, их «увлеченность делом - пример особой, вдохновляющей силы».

Президент подчеркнул, что лауреаты, «безусловно, обладают той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов, для дерзновенного творчества, научного поиска».

Отдельно глава государства отметил заслуги Ирины Антоновой, чье имя «вошло в историю мирового искусства как последовательного сторонника и вдохновителя диалога культур, просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом».

«Благодаря реализации новаторских замыслов Ирины Александровны, ее подвижническому труду, в музейном деле была задана высочайшая планка, а Пушкинский музей приобрел мировую славу. В российской культуре есть и всегда будет эпоха Антоновой», - уверен глава государства. Он добавил, что «достижения Ирины Александровны в гуманитарной деятельности поистине выдающиеся».

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от госпремии РСФСР. В нынешнем виде система государственных премий оформилась в 2004-2006 годах. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.