Путин вручил в Кремле Государственные премии

Взгляд
12 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Капитан столкнувшегося с баржей катамарана был пьян
          Стало известно, чего Ким Чен Ын добился от ТрампаКиев заявил о разрушении дамбы хранилища химотходов в ДонбассеНа встрече с Ыном Трамп обратился к фотографам с необычной просьбойГлавы МИД «нормандской четверки» обсудили ввод миротворцев в Донбасс
          Путин сказал, почему у России все будет хорошоПроанализирован язык тела Трампа и Ким Чен ЫнаАвианосная группа США вошла в восточную часть Средиземного моряПервый тяжелый ударный беспилотник появился в России
          К массовой гибели людей на Волге привели грубейшие нарушенияСенатор США предложил запретить Трампу принимать Россию в G7Украина передала в суд ООН меморандум с обвинениями против РоссииРоссийские и сирийские войска отбили атаку боевиков на Пальмиру

          Главная тема


          От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

          оружие нового поколения


          Американцы назвали комплекс С-500 «внушающим страх»

          основной танк


          Эксперты рассказали о выявленной в Сирии уязвимости российских Т-90

          важнейший трофей


          Овечкин окунул американского ведущего в Кубок Стэнли (видео)

          «Веселись как русский»


          Британский певец Робби Уильямс откроет ЧМ-2018

          российский МИД


          Захарова рассказала об «адской драке» членов G7

          ВВС Венгрии


          Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за самолета-нарушителя с Украины

          «оранжевые» технологии


          В Сербии пытаются повторить украинский «автомайдан»

          особая миссия


          В ЕС призвали Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

          «дураки и дороги»


          Лев Пирогов: Скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, кто бы это заметил?

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Путин вручил в Кремле Государственные премии

             12 июня 2018, 13:25
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Президент России Владимир Путин провел в Кремле вручение Государственных премий за 2017 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности.

          Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой, передает ТАСС.

          Говоря о заслугах Антоновой, советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой ранее отметил: «Ее авторитет в мировом и российском музейном сообществе безусловен и безупречен. Но в данном случае, может быть, даже важнее ее беспрецедентное участие в международных связях. Она была одним из тех людей, которые заняли принципиальную позицию по вопросу так называемых перемещенных ценностей. Ирина Александровна всегда отстаивала позицию, что это не трофейное искусство, а спасенные памятники культуры, и позиция получила международную поддержку».

          Госпремией в области науки и технологий отмечены сотрудники Центра фотохимии Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин - руководитель центра Сергей Громов, руководитель научного направления Михаил Алфимов и главный научный сотрудник Александр Чибисов. Также лауреатом Госпремии в этой категории стал директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Иван Дедов: награда присуждена ему за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении. Госпремии удостоен и заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Евгений Рогаев за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

          Госпремии в области литературы и искусства получили генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова (за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия), художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов (за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры), а также художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман (за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства).

          Владимир Путин отметил внутреннюю свободу и преданность делу лауреатов Государственной премии. «Искренне благодарю вас, уважаемые лауреаты, за преданность духовным и гуманистическим ценностям, за истинное служение российской культуре, науке, образованию, просветительству», - обратился глава государства к награжденным. По мнению Путина, жизнь лауреатов, их «увлеченность делом - пример особой, вдохновляющей силы».

          Президент подчеркнул, что лауреаты, «безусловно, обладают той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов, для дерзновенного творчества, научного поиска».

          Отдельно глава государства отметил заслуги Ирины Антоновой, чье имя «вошло в историю мирового искусства как последовательного сторонника и вдохновителя диалога культур, просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом».

          «Благодаря реализации новаторских замыслов Ирины Александровны, ее подвижническому труду, в музейном деле была задана высочайшая планка, а Пушкинский музей приобрел мировую славу. В российской культуре есть и всегда будет эпоха Антоновой», - уверен глава государства. Он добавил, что «достижения Ирины Александровны в гуманитарной деятельности поистине выдающиеся».

          Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от госпремии РСФСР. В нынешнем виде система государственных премий оформилась в 2004-2006 годах. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............