«Северяне» отразили за месяц 191 попытку ВСУ прорваться на территорию России

Tекст: Ирма Каплан

«За сутки противник предпринял шесть безуспешных контратак: три в районе Кондратовки, две около Андреевки и одну в Юнаковке», – говорится в сводке неофициального Telegram-канала военнослужащих «Северный ветер».

Бойцы рассказали, как за сутки вскрыли расчеты БПЛА ВСУ и скопления живой силы в Атинском, Искрисковщине и Ястребином. Три пункта управления дрона были уничтожены, как и несколько боевых групп ВСУ.

Также «Северяне» выяснили, что к подразделениям ВСУ на Теткинском направлении прикомандировали бывших заключенных из состава 129 обр ТерО (Кривой Рог). Но это не помешало бойуам зачистить четыре бывших жилых дома в Волчанске и продвинуться на более чем 150 метров на направлении села Волчанские Хутора.

«За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» рассказали, как ведут особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.