В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».12 комментариев
Бойцы группы «Север» отразили за месяц почти 200 попыток ВСУ прорваться в Россию
«Северяне» отразили за месяц 191 попытку ВСУ прорваться на территорию России
Бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили 191 попытку ВСУ прорваться на российскую территорию (39 – на военной технике, 152 – в пешем порядке), сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северян».
«За сутки противник предпринял шесть безуспешных контратак: три в районе Кондратовки, две около Андреевки и одну в Юнаковке», – говорится в сводке неофициального Telegram-канала военнослужащих «Северный ветер».
Бойцы рассказали, как за сутки вскрыли расчеты БПЛА ВСУ и скопления живой силы в Атинском, Искрисковщине и Ястребином. Три пункта управления дрона были уничтожены, как и несколько боевых групп ВСУ.
Также «Северяне» выяснили, что к подразделениям ВСУ на Теткинском направлении прикомандировали бывших заключенных из состава 129 обр ТерО (Кривой Рог). Но это не помешало бойуам зачистить четыре бывших жилых дома в Волчанске и продвинуться на более чем 150 метров на направлении села Волчанские Хутора.
«За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» рассказали, как ведут особо тяжелые бои в Юнаковке и Яблоновке.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.