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    9 июня 2025, 14:50 • Общество

    Что значит выход российских войск в днепропетровскую степь

    Что значит выход российских войск в днепропетровскую степь
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, западная пресса уже называет это событие «тяжелым ударом» для киевского режима. На каком участке и в результате каких операций это произошло, почему ВСУ ничего не смогли противопоставить российскому наступлению – и какие перспективы открываются для ВС РФ на данном направлении?

    В Кремле подтвердили начало наступления российских войск в Днепропетровской области. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. В сводке ведомства говорится, что группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск), Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.

    В Киеве, несмотря на подтверждающие видеоматериалы и данные геолокации, объявили сообщения о заходе ВС РФ на территорию Днепропетровской области «вбросом». Правда, киевлян не слушают даже их ближайшие союзники. Британская The Times пишет, что наступление российских войск в Днепропетровской области станет для Украины серьезным ударом.

    В Киеве, однако, признают, что в зоне ответственности 31-й отдельной бригады (обр) «сложилась тяжелая ситуация». По факту это разгром и растяжение фронта в крайне невыгодном для ВСУ положении.

    Бригада эта формировалась в 2023 году к «контрнаступу», но потеряла в ходе этой операции десятки единиц бронетехники и около 1,5 тыс. человек, после чего была выведена на переформирование. С тех пор ее уже третий состав только отступает от Красногоровки на запад, периодически попадая в котлы, как это было в районе населенного пункта Прогресс.

    По украинским планам 31-я обр должна была держать позиции южнее основного оборонительного узла западного участка охвата Красноармейска (Покровска). Однако из-за фланговых маневров российских частей она была вынуждена отступать к группе небольших населенных пунктов прямо у днепропетровской границы (Богдановка, Троицкое, Орехово и чуть севернее – Котляровка).

    В киевском Генштабе полагали, что движение российских войск будет сконцентрировано непосредственно на Красноармейске (Покровске). Поэтому там пропустили момент, когда ВС РФ начали операцию по охвату всей Красноармейско-Димитровской агломерации, включая стратегически важные пути снабжения и населенные пункты внешней дуги охвата.

    Затем линия боевого соприкосновения быстро подошла к полотну железной дороги Днепропетровск – Красноармейск. Зона южнее, то есть прямое направление на Днепропетровскую область, осталась прикрыта только 31-й обр, отрезанной на фланге от основной группировки ВСУ в агломерации. Единственной точкой опоры была как раз эта группа сел западнее Срибного. Теперь и она потеряна, а 31-я обр разбита и вытеснена в чистое поле в Днепропетровскую область без возможности где-то там закрепиться.

    Пока что ВС РФ на территории Днепропетровской области заняли лишь одну небольшую лесополосу, примыкающую к череде прудов западнее Орехово.

    Это не политическое и даже не стратегическое решение: это операция местного значения, завершающая освобождение группы упомянутых сел. Без занятия данной лесополосы освобождение этой части ДНР было бы просто неполным. А сама операция по освобождению Богдановки, Троицкого, Котляровки и Орехово была второстепенной – она была проведена для обеспечения глубины фланга и тыла западного участка охвата Красноармейской агломерации. Без нее сохранялась угроза стабильности этого направления.

    Другое дело, какая перспектива открывается после того, как южный участок охвата обрел стабильность. Киев еще в апреле объявил эвакуацию населения части большого Синельниковского района Днепропетровской области. Географически это сплошная классическая степь, изредка пересекаемая небольшими речушками и балками.

    Пространство абсолютно открытое, зацепиться там не за что, а ВСУ даже не пытались строить там какие-то оборонительные рубежи.

    Южнее ореховской группы сел пока еще продолжаются бои за Алексеевку (напротив Богатыря на другом берегу реки Волчьей), занятие которой будет означать также выход к границе Днепропетровской области (там по прямой по берегу реки 6 км с двумя небольшими хуторами). В результате образуется сплошная линия фронта в голой степи, удерживать которую разбитая 31-я обр и отступающие части ВСУ из Богатыря и Алексеевки не смогут.

    По факту на участке между реками Соленая на севере и Волчья на юге в степи уже сформировалось новое направление наступления, которое получило условное название «Новопавловское». Крупный населенный пункт Новопавловка расположен на восточном берегу реки Соленая на северо-запад от ореховской группы сел и представляет собой единственный на всю эту степь логистический узел. От Орехово и передовых позиций ВС РФ до него примерно 20 км через колхозные поля. И это направление сейчас представляется очень перспективным.

    Занятие Новопавловки, с одной стороны, закрывает для ВСУ любую перспективу снабжения Красноармейской агломерации по трассе по берегу реки Соленая. С другой стороны, открывает ВС РФ путь на крупный поселок городского типа Межевая к северу от Новопавловки. А Межевая расположена на железной дороге Днепропетровск – Донецк. Кроме того, это перекресток двух важных дорог. Через этот населенный пункт все еще идет снабжение Красноармейской агломерации.

    Грубо говоря, линия рокадной дороги Новопавловка–Межевое – это внешнее кольцо окружения красноармейской городской агломерации и в то же время в теории создание устойчивой буферной зоны вдоль границы РФ по бывшей административной границе ДНР на западном направлении.

    Южнее, в районе Комара, где до границы с Днепропетровской областью тоже считанные километры, ситуация несколько более запутана из-за рельефа местности, извилистости реки Волчьей и обилия лесополос и мелких населенных пунктов и хуторов. А вот на новом так называемом Новопавловском направлении гладкая как стол степь и отсутствие населенных пунктов дает возможность быстро развить успех.

    После занятия первой лесополосы на территории Днепропетровской области пока рано говорить о начале каких-то крупных действий в направлении Новопавловки. Хотя этот населенный пункт уже регулярно подвергается огневому воздействию, что не дает возможности тыловым частям ВСУ как-то там закрепиться. Кроме того, снабжаться Новопавловка может только через один мост на реке Соленой, что делает эту позицию крайне уязвимой.

    Но пока ситуация развивается только в рамках локальной операции, а основные задачи на севере группировки (охват Красноармейской агломерации) и на юге (освобождение Комара и выход на этом участке к границе Днепропетровской области и еще южнее к границе той части Запорожья, что остается под контролем ВСУ) никто не отменял. Сил достаточно для проведения всех операций одновременно, но российское командование предпочитает не рисковать флангами. Широкие наступательные операции проводятся в основном после устранения фланговых угроз. Иначе говоря, скорее всего, вопрос с Новопавловкой будет решаться после освобождения Комара и Алексеевки при сохранении темпов операций вокруг Красноармейска.

    В любом случае заход ВС РФ на территорию Днепропетровской области – важное и знаковое событие. Оно открывает новые перспективы операции и показывает неизбежность коллапса фронта ВСУ не только на этом направлении.

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