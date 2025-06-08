Минобороны: «Южная» группировка войск освободила Зарю в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

В результате активных действий «Южная» группировка освободила населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике, передает Telegram-канал Минобороны.

Сообщается о поражении живой силы и техники шести механизированных, а также других бригад ВСУ в различных районах ДНР.

По официальным данным, противник потерял более 170 военнослужащих, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Одновременно 90-я танковая дивизия «Центра» вышла на западную границу Донецкой Народной Республики и продвигается в направлении Днепропетровской области. В ходе боев ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, одно боевое бронированное транспортное средство М113 (США), семь других бронированных машин, четыре автомобиля, десять артиллерийских орудий, а также склады с боеприпасами.

Подразделения «Севера» нанесли удары по силам ВСУ в Сумской области, уничтожив до 150 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Военные «Западной» группировки заняли новые позиции и нанесли поражение противнику в Харьковской области и ДНР, уничтожив до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», девять пикапов, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» освободили Федоровку в Донецкой народной республике. Всего за неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР.