7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
«Южная» группировка войск освободила Зарю в ДНР
Минобороны: «Южная» группировка войск освободила Зарю в ДНР
Военные подразделения «Южной» группировки армии взяли под контроль населенный пункт Заря и нанесли значительный урон противнику в ДНР.
В результате активных действий «Южная» группировка освободила населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике, передает Telegram-канал Минобороны.
Сообщается о поражении живой силы и техники шести механизированных, а также других бригад ВСУ в различных районах ДНР.
По официальным данным, противник потерял более 170 военнослужащих, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Одновременно 90-я танковая дивизия «Центра» вышла на западную границу Донецкой Народной Республики и продвигается в направлении Днепропетровской области. В ходе боев ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, одно боевое бронированное транспортное средство М113 (США), семь других бронированных машин, четыре автомобиля, десять артиллерийских орудий, а также склады с боеприпасами.
Подразделения «Севера» нанесли удары по силам ВСУ в Сумской области, уничтожив до 150 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Военные «Западной» группировки заняли новые позиции и нанесли поражение противнику в Харьковской области и ДНР, уничтожив до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Казак», девять пикапов, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» освободили Федоровку в Донецкой народной республике. Всего за неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.
Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР.