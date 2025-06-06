Tекст: Мария Иванова

В частности, группировка «Восток» за минувшую неделю, кроме Федоровки, освободила Новополь в ДНР.

Группировкой было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили более 1240 военнослужащих, 21 бронемашина, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Алексеевку, Андреевку, Водолаги и Кондратовку в Сумской области.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, центра сил спецопераций и четырех бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 бронемашины, две пусковые установки американской РСЗО HIMARS и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.

Кроме того, в результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден Редкодуб в ДНР.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригадам теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 бронемашины, в том числе три американских бронетранспортера М113. Уничтожены две пусковые установки РСЗО MLRS, 21 орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 28 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

За последнюю неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1750 военнослужащих, 22 бронемашины и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял свыше 3435 военнослужащих, 39 ббронемашин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley и пять бронетранспортеров М113. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

ВСУ при этом потеряли свыше 565 военнослужащих, две боевые машины РСЗО «Град» и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций РЭБ, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также десять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

На этой неделе российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР, ранее сообщалось, что они освободили Андреевку в Сумской области. А в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области.