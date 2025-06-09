Песков сообщил о наступлении для буферной зоны в Днепропетровской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Российское наступление в Днепропетровской области ведется в том числе ради создания буферной зоны для защиты российских границ, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подтвердил, что этот аспект учитывается в плане российских операций.

На прямой вопрос о создании буферной зоны Песков ответил: «В том числе, безусловно». Таким образом, задача формирования буферной территории была официально названа одной из целей военной активности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей.

Москва заявила, что впервые с 2022 года она продвигается в восточную часть Днепропетровской области, параллельно приближаясь к Сумам.