В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Марочко заявил о перспективах окружения ВСУ из-за прорыва в Днепропетровскую область
Российское наступление в Днепропетровской области создало угрозу окружения для группировок украинской армии, закрепившихся на границах ДНР и Запорожской областей, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Начало наступления российских войск в Днепропетровской области позволяет отрезать некоторые группировки украинских сил, плотно засевших на границах ДНР и Запорожской области, пояснил Марочко ТАСС.
«То есть мы, по сути, обходим те фортификационные сооружения, которые создавались на протяжении очень длительного времени и, естественно, это очень пагубно скажется на оперативно-тактической обстановке для вооруженных формирований Украины», – добавил специалист.
Ранее Минобороны России сообщило о продвижении российской танковой дивизии из состава группировки «Центр» на западную границу ДНР и развитии наступления в Днепропетровской области.
Ранее Марочко заявлял, что Вооруженные силы России подошли к пригородам Константиновки, расстояние до города составляет около шести километров.