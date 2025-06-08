7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
Минобороны: Российские войска развили наступление в Днепропетровской области
Российские военные продолжают продвигаться вглубь Днепропетровской области, нанося поражения украинским формированиям в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
О наступлении российских войск на территории Днепропетровской области сообщил Telegram-канал Министерства обороны России. По информации канала, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление.
В ходе операции были нанесены поражения формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем вооруженных сил Украины, двум бригадам морской пехоты и трем национальной гвардии. Оперативные действия велись в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.
В сообщении отмечается, что российские военные продолжают удерживать инициативу на данном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, а в пригороде Днепра и самом городе прогремели взрывы.
Ранее руководитель военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о решении провести принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов в Днепропетровской области Украины.