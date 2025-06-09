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Экс-аналитик ЦРУ спрогнозировал потерю Киевом Днепропетровской области
Экс-аналитик ЦРУ заявил о риске утраты Киевом контроля над Днепропетровской областью
После выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами, включая Днепропетровскую область, заявил подполковник ВС США в отставке, экс-аналитик ЦРУ Дэниэл Дэвис.
Дэвис считает, что после начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев может потерять контроль не только над этой территорией, но и над соседними регионами, передает РИА «Новости».
По его словам, одной из главных задач наступления России остается выход к реке Днепр, однако существует риск, что украинская сторона утратит и прилегающие территории.
Эксперт заявил, что новое наступление России может подтолкнуть Киев к заключению договоренностей или даже к капитуляции. Он также отметил, что на Украине все чаще фиксируют случаи дезертирства среди военных, а количество отказавшихся участвовать в боевых действиях значительно увеличивается.
По мнению Дэвиса, ослабление украинской армии может значительно облегчить российское наступление.
Ранее Минобороны России отчиталось, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
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