Экс-аналитик ЦРУ заявил о риске утраты Киевом контроля над Днепропетровской областью

Tекст: Вера Басилая

Дэвис считает, что после начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев может потерять контроль не только над этой территорией, но и над соседними регионами, передает РИА «Новости».

По его словам, одной из главных задач наступления России остается выход к реке Днепр, однако существует риск, что украинская сторона утратит и прилегающие территории.

Эксперт заявил, что новое наступление России может подтолкнуть Киев к заключению договоренностей или даже к капитуляции. Он также отметил, что на Украине все чаще фиксируют случаи дезертирства среди военных, а количество отказавшихся участвовать в боевых действиях значительно увеличивается.

По мнению Дэвиса, ослабление украинской армии может значительно облегчить российское наступление.

Ранее Минобороны России отчиталось, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

The Times назвала заход России в Днепропетровскую область стратегическим ударом по украинским войскам.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области.