Жительница Сочи пропала после визита неизвестного под видом соседа

МВД: В Сочи ищут пропавшую после визита соседа-самозванца женщину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения 32-летней женщины в Сочи, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что заявление о пропаже местной жительницы поступило в дежурную часть 16 октября. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.

По информации местных СМИ, женщина перестала выходить на связь после того, как в ее квартиру постучал неизвестный. Мужчина представился соседом и заявил, что его жилье заливает водой, настойчиво требуя открыть дверь.

Сестра пропавшей сообщила, что во время визита самозванца женщина находилась дома одна. Вернувшись, родственница обнаружила разбросанные вещи и пустую квартиру. Настоящие соседи при этом заявили, что потопа не было и за помощью они ни к кому не обращались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой. Летом полиция отвергла связь между пропажей школьницы и исчезновением двух девочек в Туве. Ранее пропавший в Калининграде девятилетний мальчик был найден живым.