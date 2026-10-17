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Жительница Сочи пропала после визита неизвестного под видом соседа
МВД: В Сочи ищут пропавшую после визита соседа-самозванца женщину
Полиция Сочи начала проверку по факту исчезновения 32-летней местной жительницы, которая перестала выходить на связь после визита неизвестного мужчины, выдавшего себя за ее соседа.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения 32-летней женщины в Сочи, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что заявление о пропаже местной жительницы поступило в дежурную часть 16 октября. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.
По информации местных СМИ, женщина перестала выходить на связь после того, как в ее квартиру постучал неизвестный. Мужчина представился соседом и заявил, что его жилье заливает водой, настойчиво требуя открыть дверь.
Сестра пропавшей сообщила, что во время визита самозванца женщина находилась дома одна. Вернувшись, родственница обнаружила разбросанные вещи и пустую квартиру. Настоящие соседи при этом заявили, что потопа не было и за помощью они ни к кому не обращались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой. Летом полиция отвергла связь между пропажей школьницы и исчезновением двух девочек в Туве. Ранее пропавший в Калининграде девятилетний мальчик был найден живым.