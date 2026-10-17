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На Урале при спасении бабушки и собаки из горящего дома погиб 13-летний мальчик
В свердловском поселке Билимбай 13-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме, успев предупредить об опасности свою бабушку и спасти собаку.
13-летний мальчик погиб при пожаре в Свердловской области. Трагедия произошла утром в субботу в одном из частных домов в поселке Билимбай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.
Следственный отдел по Первоуральску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки.
По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент пожара мать и младший брат погибшего ребенка находились в гостях в Первоуральске.
«Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел», – сообщил Горелых. Следствие выясняет все обстоятельства и причины трагедии, проводятся экспертизы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. Ранее под Брянском при пожаре погибли годовалая девочка и ее бабушка. В этот же день под Иркутском при возгорании частного дома погиб младенец.