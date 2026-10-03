Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Младенец погиб при пожаре в частном доме под Иркутском
СК возбудил дело после гибели годовалого ребенка при пожаре под Иркутском
Ребенок 2025 года рождения скончался в результате пожара в Иркутской области, госпитализирован трехлетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ по Иркутской области.
Вечером 2 октября в деревне Тыреть-2 Заларинского района Иркутской области загорелся частный дом на Трактовой улице, передает РИА «Новости». В момент происшествия дети находились в помещении одни.
«В результате пожара скончался ребенок 2025 года рождения, трехлетний мальчик госпитализирован. По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным оценкам следователей, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия и назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 октября в Тамбовской области при возгорании в многоквартирном доме погибли двое малолетних мальчиков и пожилая женщина.
Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре в Башкирии.