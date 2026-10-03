Младенец погиб при пожаре в частном доме под Иркутском

Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей

Суд взыскал компенсацию со школьников за порнографический коллаж с учительницей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Московской области обязал двух учеников выплатить компенсации за оскорбительный фотомонтаж, передает РИА «Новости».

В судебных материалах указано, что один из школьников сфотографировал педагога во время урока. Позже это изображение использовали для создания непристойного коллажа в Photoshop, совместив лицо женщины с порнографическим кадром.

Картинка быстро разошлась среди одноклассников. Затем другой ученик сфотографировал экран телефона с этим изображением и выложил его в публичный городской Telegram-канал. Учительница обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту публикации порнографических материалов.

Пострадавшая также подала иски о компенсации морального вреда. Она отметила, что действия подростков вызвали у нее стресс, чувство унижения и значительные нравственные страдания. Суд встал на сторону педагога и взыскал с виновных 20 тыс. и 15 тыс. рублей. Если у школьников нет собственных средств, выплачивать компенсацию придется их родителям.

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