Пушков рассказал, как Грузия предложила фон дер Ляйен «курить бамбук»

Сенатор Пушков объяснил, почему ЕС боится и завидует Грузии

Tекст: Ирма Каплан

«Повторение майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры и выиграли», – написал он.

Пушков пояснил: Грузия первой из стран-кандидатов в Евросоюз отказалась следовать предписаниям Брюсселя как во внутренней, так и внешней политике.

«Урсуле фон дер Ляйен, с ее воинственными рекомендациями, неоязыческими ценностями и неуемной агрессивностью в отношении России, было вежливо, но твердо предложено «покурить бамбук», – отметил сенатор.

Он добавил, что хваленые рычаги фон дер Ляйен по фальсификации выборов с Грузией не сработали, хотя выборы там прошли наперекор ее желаниям, а ее ставленницу Зурабишвили на них «прокатили», причем с ветерком, написал Пушков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в грузинском парламенте не смогли утвердить «группы дружбы» с прибалтийскими странами, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.