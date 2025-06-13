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Пушков рассказал, как Грузия предложила фон дер Ляйен «курить бамбук»
Сенатор Пушков объяснил, почему ЕС боится и завидует Грузии
Грузия первой из стран-кандидатов в Евросоюз отказалась следовать предписаниям Брюсселя, и теперь ее боятся и ей завидуют страны ЕС, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, где объяснил, почему так произошло.
«Повторение майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры и выиграли», – написал он.
Пушков пояснил: Грузия первой из стран-кандидатов в Евросоюз отказалась следовать предписаниям Брюсселя как во внутренней, так и внешней политике.
«Урсуле фон дер Ляйен, с ее воинственными рекомендациями, неоязыческими ценностями и неуемной агрессивностью в отношении России, было вежливо, но твердо предложено «покурить бамбук», – отметил сенатор.
Он добавил, что хваленые рычаги фон дер Ляйен по фальсификации выборов с Грузией не сработали, хотя выборы там прошли наперекор ее желаниям, а ее ставленницу Зурабишвили на них «прокатили», причем с ветерком, написал Пушков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в грузинском парламенте не смогли утвердить «группы дружбы» с прибалтийскими странами, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.