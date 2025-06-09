В парламенте Грузии не нашлось друзей Прибалтики

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Папуашвили сказал, что «депутаты не захотели объединяться в «группы дружбы» с парламентами Эстонии, Латвии и Литвы».

Он объяснил это «недружественной политикой по отношению к Грузии данных трех государств».

«Надеюсь, что мы сможем укомплектовать «группы дружбы» с этими странами, когда они откажутся от недружественных шагов по отношению к народу Грузии и избранной им власти», – добавил Папуашвили.

Прибалтика находится в авангарде антигрузинской политики части ЕС после отказа Грузии открыть «второй фронт» против России. Страны Прибалтики санкционировали десятки граждан Грузии, включая ее руководителей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил об отсутствии у регулярно критикующей его страну за якобы отступление от демократии и евроатлантической траектории Литвы суверенной внешней политики.

В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что «Грузия не потому боролась с диктатом советской Москвы, чтобы слушать теперь указания Таллина или Вильнюса».