Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.23 комментария
Женщина подорвалась на мине и госпитализирована в Макеевке
Пушилин: В результате киевской агрессии в Макеевке пострадала женщина
Женщина 1957 года рождения получила тяжелые ранения и госпитализирована после подрыва на мине, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Один мирный житель Макеевки пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Красногвардейском районе Макеевки в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» тяжелые ранения получила женщина 1957 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написал он.
Пушилин уточнил, что со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак, при этом применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал, что военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.