Работавшие с Навальным омские врачи не нашли на своей коже отравляющих веществ

Отравляющие вещества, об обнаружении которых в биоматериале Навального сообщил в пятницу журнал Spiegel, не найдены у омских медиков, работавших с пациентом.

«А почему тогда у нас (врачей – Прим. ВЗГЛЯД) ни у кого отравляющих веществ не нашли? Мы работали с кровью, с мочой, с кожей 44 часа. Знаете, сколько людей его (Алексея Навального – прим. ВЗГЛЯД) трогали, щупали? Много. Все живы – здоровы, ни у кого ничего не нашлось», – прокомментировал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев публикацию в немецком журнале Spiegel, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому оппозиционер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.