Der Spiegel заявил об обнаружении в крови Навального следов отравляющего вещества

Немецкие военные токсикологи якобы обнаружили в крови российского блогера Алексея Навального следы отравляющего вещества, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

В Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявляют, что обнаруженный яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок», пишет Der Spiegel.

При этом сообщается, что следы отравляющего вещества якобы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, из которой пил блогер. Родственники сохранили ее и передали берлинским врачам. При этом, предположительно, Навальный выпил из бутылки уже после отравления, оставив на ней следы яда.

Результаты анализов блогера были оглашены на совещании канцлера Ангелы Меркель с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МИД Хайко Маасом, МВД Хорстом Зеехофером, министрами юстиции Кристине Ламбрехт, обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также руководителем ведомства канцлера Хельге Брауном (координирует работу спецслужб), передает ТАСС.

Издание также отмечает, что если ответ из Москвы на обвинения правительства ФРГ не будет удовлетворительным, то кроме политической реакции возможны, прежде всего, экономические санкции.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.