Эксперт: Проведенные в отношении Навального в «Шарите» исследования могут быть недостоверными

С момента госпитализации пациенту вводилось большое количество разных препаратов, которые могут искажать картину. В итоге проведенные в Берлине могут быть абсолютно недостоверными. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД профессор Игорь Молчанов, комментируя заявление клиники «Шарите» о том, что в организме блогера Алексея Навального обнаружены следы интоксикации.

В больнице в Омске у пациента не было заметно клинических проявлений, свойственных отравлению препаратом ингибиторами холинэстеразы, пояснил завкафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов.

«Прежде всего, любой доктор должен опираться на клиническую картину – «клинику». «Клиника» отравления веществами, о которых теперь говорят немецкие коллеги, настолько яркая, что не увидеть ее было невозможно. Анестезиологи и уже тем более реаниматологи эти проявления знают», – сказал профессор.

Логика действий немецких врачей Молчанову непонятна. «Навальный был госпитализирован еще в четверг. То есть прошло уже пять суток. Нельзя назначить такой анализ на выявление этих ингибиторов просто так, на всякий случай. По крайней мере, так никогда не делают. Но в «Шарите» посмотрели тот объем исследования, который был сделан в России, и дополнили теми исследованиями, которые не делались. Но зачем? Посмотреть на всякий случай, не было ли там препаратов такого действия? В этом уже не было смысла», – недоумевает Молчанов.

«С момента госпитализации пациенту вводилось большое количество разных препаратов, которые могут искажать картину. С тех пор, например, могли ли они вводить препарат для расслабления мышц для транспортировки? Могли. В итоге проведенные в «Шарите» исследования могут быть абсолютно недостоверными, – подчеркнул главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава. – Так что теперь этот вопрос уже надо обращать к судебным медикам, химикам. А заявление «Шарите» выглядит сомнительно, неправдоподобно. Очень уж оно притянуто за уши. Так нельзя».

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, ингибиторы холинестеразы в организме блогера Алексея Навального медиками в Омске выявлены не были. При поступлении в больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, сообщил главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

«У него (Навального) отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме блогера. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Ингибиторы холинэстеразы используются для лечения мышечных заболеваний центрального генеза, атрофических и дегенеративных патологий мозга. Кроме того, некоторые медикаменты выпускаются в виде капель, их применяют для нормализации внутриглазного давления, которое может быть нарушено вследствие сильного ожога. На медицинских порталах сообщается, что есть четкая зависимость нарушений внутриглазного давления и гидродинамики от тяжести процесса ожогового повреждения глаза и локализации очага. Наиболее значительные нарушения внутриглазного давления (как в сторону гипертензии, так и в сторону гипотонии) наблюдались при наиболее тяжелых повреждениях глаз, сопровождавшихся поражением перилимбальной зоны, которая расположена в том числе на роговице глаза.

Примечательно, что ранее из-за ожога роговицы глаза Навальному была проведена операция в Барселоне.

В то же время главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти». Профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил газете ВЗГЛЯД: «то, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это прежде всего заслуга врачей из Омска».

Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику Charite. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.