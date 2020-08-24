Российские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы

При поступлении в омскую больницу у блогера Алексея Навального не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, сообщил главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в т. ч. ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный» – сказал он, передает РИА «Новости».

Сабаев также отметил, что ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых в крови блогера заявила берлинская клиника Charite, не были выявлены в ходе его обследования в Омске.

«У него (Навального) отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения», – добавил он.

Ранее в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Между тем, ингибиторы холинэстеразы используются для лечения мышечных заболеваний центрального генеза, атрофических и дегенеративных патологий мозга. Кроме того, некоторые медикаменты выпускаются в виде капель, их применяют для нормализации внутриглазного давления, которое может быть нарушено вследствие сильного ожога. На медицинских порталах сообщается, что есть четкая зависимость нарушений внутриглазного давления и гидродинамики от тяжести процесса ожогового повреждения глаза и локализации очага. Наиболее значительные нарушения внутриглазного давления (как в сторону гипертензии, так и в сторону гипотонии) наблюдались при наиболее тяжелых повреждениях глаз, сопровождавшихся поражением перилимбальной зоны, которая расположена, в том числе, на роговице глаза.

Примечательно, что ранее из-за ожога роговицы глаза Навальному была проведена операция в Барселоне.

Тем временем врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1 заявили о готовности предоставить немецкой клинике Charite образцы биоматериалов впавшего в кому Навального.

В то же время главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти». Профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил газете ВЗГЛЯД: «то, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска».

Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи №1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику «Шарите». При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.